“Аризона” лишена двух выборов на драфте

Гэри Беттман в Аризоне

“Аризона Койотиз” лишена выбора во втором раунде драфта-2020 и первом раунде драфта-2021 за нарушение правил проведения комбинированных тестов НХЛ во время сезона 2019-20. Об этом в среду сообщил комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн.

6 августа состоялось слушание под председательством Беттмэна, на котором клуб признал, что нарушил правила проведения силовых тестов для игроков, доступных для выбора на драфте-2020, сделав это до комбинированных тестов.

Комиссионер Беттмэн подчеркнул, что данные меры были приняты из-за нарушения принципа честности по отношению к другим клубам в рамках оценки “проспектов”. Также “Койотиз” будут оштрафованы на $250 тыс.

“Что касается персонала клуба, который принимал в этом участие, я решил, что дисциплинарных мер в их отношении применено не будет”, – говорится в заявлении Беттмэна.

26 июля пост генерального менеджера и президента хоккейных операций “Койотиз” покинул Джон Чайка. Его заменил Стив Салливан.

“Под новым руководством мы усилили внутренний контроль, чтобы подобных инцидентов не повторялось в будущем”, – говорится в заявлении “Койотиз”.