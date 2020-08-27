Четверг, 27 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Аризона” лишена двух выборов на драфте
Хоккей

“Аризона” лишена двух выборов на драфте

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Гэри Беттман в Аризоне

“Аризона Койотиз” лишена выбора во втором раунде драфта-2020 и первом раунде драфта-2021 за нарушение правил проведения комбинированных тестов НХЛ во время сезона 2019-20. Об этом в среду сообщил комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн.

6 августа состоялось слушание под председательством Беттмэна, на котором клуб признал, что нарушил правила проведения силовых тестов для игроков, доступных для выбора на драфте-2020, сделав это до комбинированных тестов.

Читайте также:  "Даллас" обыграл "Нэшвилл" в "Зимней классике"

Комиссионер Беттмэн подчеркнул, что данные меры были приняты из-за нарушения принципа честности по отношению к другим клубам в рамках оценки “проспектов”. Также “Койотиз” будут оштрафованы на $250 тыс.

“Что касается персонала клуба, который принимал в этом участие, я решил, что дисциплинарных мер в их отношении применено не будет”, – говорится в заявлении Беттмэна.

26 июля пост генерального менеджера и президента хоккейных операций “Койотиз” покинул Джон Чайка. Его заменил Стив Салливан.

Читайте также:  "Сент-Луис" подписал пробные конктракты с Брауэром и МакГинном

“Под новым руководством мы усилили внутренний контроль, чтобы подобных инцидентов не повторялось в будущем”, – говорится в заявлении “Койотиз”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
«Тампа» уничтожила «Бостон», «Фила» сравняла счет, а «Колорадо» возвращается в серию

“Даллас” – “Колорадо” (4:6): Очередного чуда не случилось

Обзор матчей второго игрового дня на Открытом кубке Донбасса-2020

Жюльен продолжит работу с “Монреалем”

Александр Савицкий: «Само содержание игры мне еще больше понравилось»

Закрыть