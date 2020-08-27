«Белый Барс» с шатаутом Пеленского обыграл «Днепр» на Открытом Кубке Донбасса-2020

Сегодня, 27 августа,«Днепр» и«Белый Барс» провели свой заключительный поединок на предсезонном турнире Открытый кубок Донбасса-2020.

Гораздо увереннее этот поединок начали белоцерковцы -«Барс» навалился на ворота противника в надежде забросить быструю шайбу. Спустя 3 минуты это вылилось в первый гол – в большинствеОлега Петровапрошил капитан “барсов”Владислав Куцевич.

До конца первого периода«Белому Барсу», с помощью того жеВладислава Куцевича, удалось удвоить свое преимущество и уйти на первый перерыв со счетом 2:0 на табло.

Не смог «Днепр» отыграть пропущенные шайбы и во второй двадцатиминутке – все попытки “щук” вернуться в игру успешно нейтрализовали голкипер и защита “барсов”. А вот «Белый Барс» сумел использовать один из своих моментов у ворот херсонцев – третью шайбу в матче на свой счет записалДенис Бородай.

В третьем периоде команды существенно снизили скорости, но не перестали атаковать ворота противника. Однако, заключительные 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб, что означало первую победу«Белого Барса» на турнире в Дружковке.

«Днепр»— «Белый Барс» 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)





Шайбы: 0:1Куцевич (больш), 03:44;0:2Куцевич (Даниленко, Бородай), 19:35;0:3Бородай, 25:23;

«Белый Барс»:Пеленский; Логач-Грицюк, Благой-Даниленко-Нименко, Таран-Ядловский, Куцевич-Ружников-Лесников, Портной-Гребеник, Резюк Арт.-Гринкевич-Бородай, Киселев-Сабко, Петрашенко-Трошкин-Резюк Ал.

«Днепр»:Петров; Макаров-Ратушный, Янишевский-Ромащенко-Зайцев, Дорофеев-Декало, Жвачкин-Чернышенко-Каракулько, Афанасьев-Матусевич, Тимченко-Брага-Целогородцев, Будько-Сысак, Абаджян-Борисов-Кругляков