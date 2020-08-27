“Бостон” – “Тампа-Бэй” (1:7): большинство “Лайтнинг” заработало

Бостон – Тампа

Четыре очка Никиты Кучерова (гол, три передачи), дубль Алекса Киллорна, а также усилия Брэйдена Пойнта и Михаила Сергачева, набравших по 3 (1+2) балла, позволили “Тампе” разгромить “Бостон” в матче №3 и повести в серии 2-1. Вратарь “Лайтнинг” Андрей Василевский сделал 23 сэйва.

Четвертый матч серии состоится в пятницу (суббота, 2:30 мск) в Торонто, хаб-городе для команд Восточной конференции. “Тампа” 11 раз в своей истории вела со счетом 2-1 в серии и довела до победы восемь серий. Всего в истории лиги команды, побеждающие в третьем матче при счете 1-1, доводили до победы 218 серий из 325 (67,1%).

💪 Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче №3 и повторил рекорд клуба по очкам в одном матче плей-офф, который теперь делит с Лекавалье (2011), Джонсоном (2016) и Пойнтом (2018).📽️ https://t.co/d738TSvLeM pic.twitter.com/Lc17YZ9sc0 — NHL.RU (@nhlru) August 27, 2020

Встреча началась в силовой манере, и уже через 37 секунд после стартового вбрасывания защитник “Бостона” Брэндон Карло нарушил правила. Перед игрой много говорилось о барахлящем большинстве “Тампы”, которое не реализовало 15 подряд шансов: все 10 в серии с “Коламбусом” и пять в двух матчах с “Брюинз”. Не реализовали “Лайтнинг” и 16-й шанс.

Однако прорыв рано или поздно должен был случиться, и он случился.

На 13-й минуте Ондржей Палат открыл счет с передач Сергачева и Кучерова, забив свой второй гол в плей-офф. А уже через 15 секунд “Тампа” забила снова, установив клубный рекорд по двум самым быстрым голам в плей-офф. Преимущество “Лайтнинг” увеличил Янни Гурд, которому на помощь пришел рефери, случайно врезавшийся в защитника Джереми Лоузона.

А во втором периоде “Бостон” полетел под откос. И произошло это тоже из-за большинства “Тампы”, которая использовала свои 18-ю и 19-ю попытки. На третьей минуте первый гол в этом плей-офф забил Сергачев, а на девятой отличился Киллорн. Кучеров оба раза выступил в роли ассистента.

Между этими двумя голами затесался гол Брэда Маршана, забитый в большинстве. Причем ровно так же, как во втором матче – подставлением клюшки, находясь впритирку с штангой. Однако “Брюинз” это никак не спасло.

После четвертой пропущенной шайбы место Ярослава Халака занял Даниэль Владарж. 23-летний чех стал первым вратарем в истории “Бостона”, дебютировавшим в НХЛ в плей-офф. Последний раз в НХЛ вратарь дебютировал в кубковом матче в 2012 году (Джейк Аллен за “Сент-Луис Блюз”), а всего таких случаев было 11 в истории.

🕑 Тампа, забив 2 первых гола в матче №2 против Бостона с интервалом в 15 секунд, обновила свой клубный рекорд для матчей плей-офф.📽️ https://t.co/d738TSvLeM pic.twitter.com/HNiV8EzFnU — NHL.RU (@nhlru) August 27, 2020

Однако дебют у Владаржа получился сложным. Еще до второго перерыва он пропустил дважды: после прохода Пойнта и второго точного броска за матча Киллорна. 6:1 после двух периодов, и последние 20 минут превратились в формальность.

Но только не для Кучерова, который после красивой перепасовки с Пойнтом забил свой 33-й гол в плей-офф в карьере и сравнялся с [l]Мартином Сан-Луи[/l] на первом месте в истории “Тампы”. А с 75 (33+42) очками Кучеров уже занимает первую позицию, опережая Сан-Луи на семь баллов.