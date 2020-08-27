“Даллас” – “Колорадо” (4:6): Очередного чуда не случилось

Нэтан Маккиннон

“Колорадо” упустил преимущество в две шайбы в третьем периоде, пропустив три гола подряд, но потом сам отличился трижды за шесть с небольшим минут и вырвал победу в третьем матче, сократив отставание в серии. По голу у “Эвеланш” забили шесть разных игроков, в том числе Никита Задоров, три передачи сделал защитник Кейл Макар, а вратарь Павел Францоуз сделал 33 сэйва.

Четвертый матч серии пройдет в пятницу в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции. “Даллас” 19 раз вел в серии со счетом 2-1 и в итоге выиграл 14 из них. “Эвеланш” 14 раз уступали 1-2 и победили в шести таких сериях.

“Даллас” начал встречу с солидным преимуществом, которое воплотилось в гол Тайлера Сегина на 12-й минуте. После этого “Эвеланш” поиграли в большинстве и перехватили преимущество, однако Антон Худобин удержал ноль к перерыву.

После которого “Эвеланш” полностью доминировали и за вторые 20 минут матча забили три безответных гола. Ровно через минуту после начала периода свой первый гол в этом плей-офф забил Задоров, которому удался точный бросок от синей линии сразу после выигранного Назимом Кадри вбрасывания. Менее чем через четыре минуты Андре Бураковски вывел “Эвеланш” вперед (Задоров выступил в роли ассистента), а на 11-й минуте Габриэль Ландеског сделал счет 3:1, сыграв на добивании после смелого прохода защитника Кейла Макара. Также шайбе ассистировал Нэйтан Маккиннон, продливший результативную серию до рекордных в истории клуба 11 матчей в плей-офф.

“Даллас” в этом плей-офф одержал не одну (а вообще – пять) волевую победу, поэтому ждать камбэка от “Старз” было логично. И они действительно это сделали. В течение шести минут в третьем периоде Денис Гурьянов, Блэйк Комо и Джейми Бенн забили по голу, выведя “Даллас” вперед (4:3).

Тренер “Эвеланш” Джаред Беднар был вынужден взять тайм-аут, чтобы успокоить команду. Играть оставалось чуть более девяти минут. И, в это сложно поверить, но “Колорадо” ответил сопернику той же монетой – тремя подряд голами. Причем “Лавины” сравняли счет через 75 секунд после шайбы Бенна (4:4), а вышли вперед менее чем через две минуты, когда Кадри подставил клюшку под бросок Кевина Коннотона.

У “Далласа” было шесть минут на отыгрыш, но очередного чуда не случилось. Точку в поединке поставил Пьер-Эдуард Бельмар, поразивший пустые ворота.