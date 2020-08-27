Жюльен продолжит работу с “Монреалем”

Клод Жюльен

Клод Жюльен заявил, что продолжит тренировать “Монреаль Канадиенс” в следующем сезоне, восстановившись после сердечного приступа, из-за которого ему пришлось покинуть команду до ее поражения в розыгрыше Кубка Стэнли.

“Со мной все в порядке. Если бы мы в пятницу выиграли шестой матч, то в субботу я уже находился бы в “пузыре” в Торонто, – сказал Жюльен в среду. – Я хорошо себя чувствую. Была проблема, но в итоге все хорошо. Я восстановился на 100% и готов работать”.

Жюльена госпитализировали 12 августа из-за болей в груди после матча №1 первого раунда плей-офф, в котором “Канадиенс” потерпели поражение от “Филадельфии Флайерз” со счетом 1:2. В Торонто, хаб-городе команд Восточной конференции, ему поставили стент, и он вернулся в Монреаль. “Канадиенс” проиграли серию за шесть матчей. Игрой команды руководил второй тренер Кирк Мюллер.

Следующий сезон станет пятым для Жюльена на посту тренера “Монреаля”. Он второй раз работает с этой командой: первый раз Жюльен тренировал ее с 2002 по 2006 годы. За семь сезонов тренер одержал с “Монреалем” 192 победы, потерпел 170 поражений в основное время, 46 в дополнительное и 10 раз сыграл вничью.

“Здоровье и семья всегда будут в приоритете, – сказал 60-летний специалист. – Я доволен, что вернулся, довольна и моя семья. Со здоровьем у меня все отлично, не вижу причин, которые помешали бы мне вернуться на скамейку запасных или чего-то опасаться”.

НХЛ еще не объявила, когда начнется следующий сезон.

Жюльен работает тренером НХЛ в течение 17 сезонов. Он сотрудничал с “Канадиенс”, “Нью-Джерси Девилз” и “Бостон Брюинз”, выиграв в общей сложности 658 матчей из 1256 (658-440-148-10). Жюльен занимает 13-е место в истории НХЛ по количеству побед и 18-е по количеству проведенных игр. В 2011 году он привел “Бостон” к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, а в 2009-м был признан лучшим тренером сезона, получив приз Адамса.

“Я очень признателен за поддержку. Она помогла мне встать на ноги, – сказал Жюльен. – Я получал слова поддержки от коллег, сотрудников лиги, от разных людей, и это было невероятно. Я благодарю всех за то, что помогли мне справиться”.