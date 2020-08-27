Канадский защитник-бомбардир завершил карьеру

ЗащитникМайк Гринзавершил карьеру, о чем онсообщилв эксклюзивном интервью The Athletic. Ранее он отказался присоединяться к «Эдмонтону» в так называемом пузыре, где вынуждены находиться продолжающие сезон команды НХЛ.

–Я не только спортсмен. Я – муж, отец, сын, брат, дядя. Мне очень повезло превратить мою страсть в профессию, но на данный момент я обдумываю другие вещи, которые, как мне кажется, я должен делать, – сказал Грин.

34-летний хоккеист провел 880 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Вашингтон», «Детройт» и «Эдмонтон», в которых набрал 501 (150+351) очко. В 76 поединках постсезона он заработал 37 (10+27) баллов в составе «Кэпиталз» и «Ред Уингз». Он завершил карьеру на 69-м месте в списке лучших защитников-бомбардиров в истории лиги, но с момента появления Грина в НХЛ лишь десять хоккеистов его позиции набрали больше баллов.

В сезонах 2008/09 и 2009/10 он становился лучшим бомбардиром-защитником НХЛ, а в чемпионатах 2007/08, 2008/09, 2009/10 и 2012/13 – лучшим снайпером среди блюлайнеров.

Вместе с фармом «Вашингтона» «Херши» в 2006 году он стал обладателем главного приза АХЛ, Кубка Колдера. Грин также выиграл юниорский чемпионат мира в составе сборной Канады в 2003 году, а в 2009 завоевал серебро на взрослом турнире.