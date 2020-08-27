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Константин Буценко: «Я рад, что ребята проявили характер»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер белоцерковского «Белого Барса»Константин Буценкопрокомментировал яркий матч своей команды против «Донбасса» (3:4 ОТ) в рамках второго тураОткрытого кубка Донбасса-2020:

— Я рад, что ребята проявили характер, рад, что получилась хорошая игра. Жалко, что проиграли. Но я думаю, если мы будем двигаться от неудачи к неудаче с оптимизмом, успех к нам придет.

Напомним, что свой заключительный матч «Белый Барс» проведет уже завтра, 27 августа, против херсонского «Днепра». Поединок начнется в 15:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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