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НХЛ приостанавливает розыгрыш Кубка Стэнли

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодняшние матчи розыгрыша Кубка Стэнли отменены.

Такую информацию уже получили хоккеисты и персонал. Об этомсообщилинсайдер Эллиотт Фридман.

На сегодня были запланированы третьи матчи в сериях «Айлендерс» – «Филадельфия» и «Ванкувер» – «Вегас».

Из-за массовых беспорядков в США Альянс хоккейного многообразия потребовал от Национальной хоккейной лиги отложить матчи плей-офф, запланированные на 27 августа.

Напомним, 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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Источник: uhl.ua
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