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Обзор матчей второго игрового дня на Открытом кубке Донбасса-2020

Николай ПисаревНет комментариев
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Вчера, 26 августа, на льду арены«Альтаир» прошел второй день девятого розыгрыша традиционного предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса-2020. В рамках второго игрового дня«Кременчук» уступил «Днепру», а«Донбасс» в овертаймевырвал победу у «Белого Барса».

«Кременчук» — «Днепр» 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)


«Белый Барс» — «Донбасс» 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Таким образом,«Донбасс» с 5 набранными очками лидирует в турнирной таблице, «Днепр» и «Кременчук» набрали по 3 зачетных балла и разместились на второй и третьей строчке соответственно, а «Белый Барс» набрал 1 балл и занял четвертую позицию.

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Сегодня, 27 августа, состоятся заключительные поединкиОткрытого кубка Донбасса-2020, в рамках которых«Днепр» в 15:00 встретится с «Белым Барсом», а«Донбасс» в 19:00 сразится с«Кременчуком». Прямые трансляции матчей будут доступны на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Источник: uhl.ua
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