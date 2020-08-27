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Хоккей

Сергей Витер: «Игра получилась не товарищеская, а боевая»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер донецкого «Донбасса»Сергей Витерподелился впечатлениями от победы своей команды над «Белый Барсом» (4:3 ОТ) во второй деньОткрытого кубка Донбасса-2020:

— Хорошо, что такие матчи получаются на предсезонном подготовительном турнире. Сразу видим какие моменты хромают, над чем работать, то есть все ли в порядке.


Спасибо «Белому Барсу». У нас очень хорошие рабочие отношения с ними. Бегут без остановки. Как обычно, преподносят нам хороший экзамен.

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Очень хорошая товарищеская предсезонная игра. Она получилась не товарищеская, а боевая, но все равно предсезонная.

Отметим, что свой следующий поединок на домашнем турнире«Донбасс» проведет против«Кременчука». Матч начнется в 19:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайте УХЛ и эфире телеканала XSPORT.


Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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