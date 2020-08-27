«Тампа» уничтожила «Бостон», «Фила» сравняла счет, а «Колорадо» возвращается в серию

Филадельфия – Айлендерс – 4:3ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)

«Филадельфия» превратила серию до четырех побед в серию до трех выигрышей, сравняв счет. При этом матч складывался непросто.

«Летчики» мощно начали, забросив три шайбы (Хэйс – две и Кутюрье) за десять минут первого периода, и вынудили «Айлендерс» поменять вратаря – вместо Варламова в рамку вышел Томас Грайсс. При этом российский голкипер все равно успел установить рекорд «Нью-Йорка» по сухой серии – 138 минут 17 секунд без пропущенных шайб в плей-офф, тем самым превзошел достижение легендарного Билли Смита.

Но «островитяне» в этом плей-офф просто так не сдаются. Андерс Ли, Жан-Габриэль Пажо и Энтони Бовилье помогли своей команде сравнять счет. Однако в овертайме решающим стало слово защитника «Филадельфии» Филиппа Майерса. 1-1 в серии.

Бостон – Тампа – 1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Кучеров и компания захватили преимущество в первом периоде после ударного пятнадцатисекундного отрезка. Так быстро «молнии» ранее не забрасывали две шайбы в плей-офф. Отличились Палат и Гурд:

«Тампа» не останавливалась и довела дело до разгрома. Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка и повторил клубный рекорд результативности в постсезоне. Также на его счету 33 гола в 76 матчах плей-офф, и он догнал по этому показателю лидера в истории «молний» Мартена Сен-Луи.

Андрей Василевский совершил 23 сэйва, но шайба Брэда Маршана во втором периоде избавила его от мечтаний о шатауте.

Даллас – Колорадо – 4:6 (1:0, 0:3, 3:3)

Эта игра напоминала качели. В середине первого периода счет открыл Тайлер Сегин, но во второй трети «лавины» выдали мощный отрезок и после шайб Задорова, Бураковски и Ландескуга повели 3:1.

На старте третьего периода настала очередь трехочкового «Далласа». «Звезды» вышли вперед, отличились Гурьянов, Комо и Бенн. На что «Колорадо» также выдал серию из трех голов подряд, установив окончательный счет – постарались Рантанен, Кадри и Бельмар.

Ход серий четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли (до четырех побед):



Запад

«Вегас» (1) – «Ванкувер» (5) – 1-1 (5:0, 2:5)

«Колорадо» (2) – «Даллас» (3) – 1-2 (3:5, 2:5, 6:4)

Восток

«Филадельфия» (1) – «Айлендерс» (6) – 1-1 (0:4, 4:3ОТ)

«Тампа» (2) – «Бостон» (4) – 2-1 (2:3, 4:3ОТ, 7:1)

Источник: ФХБ