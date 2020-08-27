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Хоккей

Владислав Куцевич: «Турнир показал, что мы находимся на правильном пути»

Николай ПисаревНет комментариев
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Капитан«Белого Барса»Владислав Куцевичпообщался с пресс-службой УХЛ и рассказал о первой победе на турнире над«Днепром» (3:0), а также подвел итоги Открытого кубка Донбасса-2020 для “барсов”.

— Как ты оцениваешь в общем турнир для«Белого Барса»?

— Я считаю, что турнир пошел нам на пользу. Сейчас нам очень важно в преддверии полуфинала плей-офф как можно быстрее набрать игровую форму и темп.

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—После первого проигранного матча вы зацепились за очки с«Донбассом», а потом обыграли«Днепр». Что изменили в вашей игре после первого поединка?

— Если честно, глобальных изменений у нас не было. Просто от игры к игре начали прибавлять и реализовывать создаваемые нами моменты.

—Как ты сейчас в общем можешь оценить форму, в которой«Белый Барс»подходит к решающим матчам плей-офф?

— В целом, ясчитаю, что мы находимся на правильном пути. Как раз турнир в Дружковке это показал.

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—Какие твои личные ожидания от будущей серии против«Кременчука»?

—Я думаю,что серия против “горожан” будет зрелищной и очень интересной.

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Источник: uhl.ua
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