Альянс хоккейного разнообразия просит у НХЛ 100 млн. долларов на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия, созданный для борьбы с проявлениями расизма, под руководствомАкима АлиуиЭвандера Кейна хотел бы получить от лиги 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских, образовательных и массовых инициатив в течение 10 лет.

Отмечается, что это примерно 312.5 тысячи долларов с команды за сезон при минимальной зарплате игрока 700 тысяч долларов. Также альянс хочет, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесен логотип организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах черного цвета.

Помимо этого НХЛ предложили сделать символический жест в поддержку HDA, временно изменив цвет синей линии на черный. Кроме того, организация ставит перед собой следующие цели:

К сезону-2024/25 доля чернокожих в руководстве НХЛ должна составлять 3,5%

К сезону-2022/23 доля чернокожих в персонале, связанном с хоккеем, должна составлять 8%, а не связанном – 10%.

НХЛ должна обеспечить режим полной прозрачности при найме сотрудников, относящихся к расовым меньшинствам.

Источник: TSN