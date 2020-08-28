Альянс хоккейного разнообразия просит у НХЛ 100 млн. долларов на борьбу с расизмом

Альянс хоккейного разнообразия, созданный для борьбы с проявлениями расизма, под руководствомАкима АлиуиЭвандера Кейна хотел бы получить от лиги 100 миллионов долларов на финансирование антирасистских, образовательных и массовых инициатив в течение 10 лет.
Отмечается, что это примерно 312.5 тысячи долларов с команды за сезон при минимальной зарплате игрока 700 тысяч долларов. Также альянс хочет, чтобы на льду во время матчей плей-офф был нанесен логотип организации, а предматчевые раскатки проводились в специальных свитерах черного цвета.
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Помимо этого НХЛ предложили сделать символический жест в поддержку HDA, временно изменив цвет синей линии на черный. Кроме того, организация ставит перед собой следующие цели:
Источник: TSN
Источник: uhl.ua