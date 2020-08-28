“Филадельфия” – “Айлендерс” (4:3 ОТ): “Флайерз” избежали депрессии

Филипп Майерс

“Филадельфия” упустила преимущество в три шайбы, позволив “Айлендерс” сравнять счет в конце третьего периода, но смогла добиться победы в овертайме благодаря голу защитника Филиппа Майерса. Также дублем у “Флайерз” отметился Кевин Хэйз, еще одну шайбу забросил Шон Кутюрье. Вратарь Картер Харт отразил 31 бросок из 34.

Третий матч серии пройдет в четверг (пятница, 2:00 мск) в Торонто, хаб-городе для команд Восточной конференции. “Айлендерс” 18 раз принимали участие в сериях со счетом 1-1 после двух матчей и выиграли восемь из них. “Флайерз” в той же ситуации выиграли 18 серий из 36.

🏒 Филипп Майерс стал 7-м защитником Флайерз, забившим гол в овертайме плей-офф и 1-м с 2000 года, когда Энди Делмор поставил точку в игре №3 полуфинала Конференции в 2000 году📽️ https://t.co/CTvELlidFP pic.twitter.com/8f3wTcgJCJ — NHL.RU (@nhlru) August 27, 2020

Варламову нужно было не пропустить в первые 40 секунд, чтобы установить клубный рекорд по продолжительности сухой серии в плей-офф. Он это сделал, но превзошел рекорд ненамного – чуть больше, чем на минуту. Сухая серия Варламова достигла 138:17, что превзошло достижение Билли Смита (136:59), установленного в 1980 году, на 78 секунд.

Виновником окончания серии стал Хэйз, отправивший шайбу в верхний ближний угол на второй минуте. А на 10-й минуте форвард “Флайерз” оформил дубль, сделав счет 2:0. Дела “Нью-Йорка” пошли совсем плохо на 15-й минуте, когда Кутюрье забил третий гол “Филадельфии” (и свой первый в плей-офф), вынудив Варламова покинуть площадку. Его место занял Томас Грайсс, последний раз выходивший на лед в официальном матче 7 марта. В итоге немецкий голкипер отразил 20 бросков из 21.

При этом нельзя сказать, что “Флайерз” играли лучше. “Айлендерс” больше владели шайбой, проводили много времени в чужой зоне и за первые 20 минут создали пять голевых моментов против двух у соперника. Но ключевые сэйвы Харта на первых минутах после броска в упор Энтони Бювиллье и подправления Джоша Бэйли позволили команде Алена Виньо выжить, а потом ответить тремя разящими атаками.

🏒 Энтони Бювиллье в матче №2 против Флайерз забил свой 7-й гол в этом плей-офф, что стало максимумом для Айлендерс в одном плей-офф с 1993 года, когда Рэй Ферраро забил 13, а Стив Томас 9.📽️ https://t.co/CTvELlidFP pic.twitter.com/gG7TmjY7YP — NHL.RU (@nhlru) August 27, 2020

Второй периоде получился более равным, но по результату стал для “Айлендерс” куда более успешным. На 12-й минуте Андерс Ли реализовал большинство, полученное после того, как Якуб Ворачек был удален за задержку времени (выброс шайбы из своей зоны за пределы площадки).

“Нью-Йорк” имел еще несколько шансов, но в других воротах здорово играл Харт. Как и Грайсс, спокойной игрой вселивший уверенность в партнеров.

Давление “Островитян” продолжило нарастать в третьем периоде, и за 8:49 до конца активный Бовилье добился своего и сократил отставание до минимума. После быстрой атаки он отправил шайбу под рукой Харта, отличившись в седьмой раз в плей-офф. Вторая пропущенная шайба деморализовала “Флайерз”, которые не смогли ничего противопоставить навалу соперника. За 3:40 до конца Ли попал в перекладину, а через полторы минуты счет сравнял Жан-Габриэль Пажо. “Филадельфия” опротестовала взятие ворот, указав на возможный офсайд Брока Нельсона, покинувшего зону почти одновременно с заходом в нее шайбу. Но после просмотра гол был признан забитым легитимно, и “Айлендерс” не только официально сравняли счет, но и получили две минуты большинства. Однако реализовано оно не было.

А на третьей минуте овертайма “Филадельфия” все же добилась своего, избежав поражения, которое могло ввергнуть всю команду в глубокую депрессию. В роли спасителя выступил 23-летний защитник Майерс, пробивший Грайсса броском от синей линии.

Российский фактор: защитник “Филадельфии” Иван Проворов провел на льду 25:40 при полезности минус-1 и трех бросках по воротам.