Индивидуальные награды Открытого кубка Донбасса-2020

Определились обладатели индивидуальных наград предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса-2020.

Лучшим вратаремсоревнований стал голкипер «Донбасса» Илья Андрюхов

Лучшим защитникомпризнан игрок «Днепра» Сергей Дорофеев

Званиелучшего нападающегодосталось Андрею Денискину (ХК «Кременчук»)

(ХК «Кременчук») В гонкебомбардировс пятью очками победил форвардДмитрий Даниленко(3+2, «Белый Барс»)

Отметим, что«Донбасс» в шестой раз завоевал золото домашнего предсезонного турнира,«Кременчук»завоевал серебро, «Белый Барс» стал обладателем бронзы турнира, а «Днепр занял четвертое место.



Источник: сайт ХК «Донбасс»