Индивидуальные награды Открытого кубка Донбасса-2020

Определились обладатели индивидуальных наград предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса-2020.
- Лучшим вратаремсоревнований стал голкипер «Донбасса»Илья Андрюхов
- Лучшим защитникомпризнан игрок «Днепра»Сергей Дорофеев
- Званиелучшего нападающегодосталосьАндрею Денискину(ХК «Кременчук»)
- В гонкебомбардировс пятью очками победил форвардДмитрий Даниленко(3+2, «Белый Барс»)
Отметим, что«Донбасс» в шестой раз завоевал золото домашнего предсезонного турнира,«Кременчук»завоевал серебро, «Белый Барс» стал обладателем бронзы турнира, а «Днепр занял четвертое место.
Источник: сайт ХК «Донбасс»
Источник: uhl.ua