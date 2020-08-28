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Индивидуальные награды Открытого кубка Донбасса-2020

Николай ПисаревНет комментариев
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Определились обладатели индивидуальных наград предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса-2020.

  • Лучшим вратаремсоревнований стал голкипер «Донбасса»Илья Андрюхов
  • Лучшим защитникомпризнан игрок «Днепра»Сергей Дорофеев
  • Званиелучшего нападающегодосталосьАндрею Денискину(ХК «Кременчук»)
  • В гонкебомбардировс пятью очками победил форвардДмитрий Даниленко(3+2, «Белый Барс»)

Отметим, что«Донбасс» в шестой раз завоевал золото домашнего предсезонного турнира,«Кременчук»завоевал серебро, «Белый Барс» стал обладателем бронзы турнира, а «Днепр занял четвертое место.

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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