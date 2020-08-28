Изменения в расписании 2-го раунда

ждем 2-й раунд

Лига назвала точное время начала ближайших матчей. Игры возобновятся матчем №4 между “Бостоном” и “Тампа-Бэй” (счет в серии 1-2) в субботу, 29 сентября 2020, который начнется в 12-00 (в 19-00 по Москве).

Так же в этот день состоятся матчи №3 в парах Айлендерс – Филадельфия (2-00 мск 30 сентября) и Ванкувер – Вегас (04-45 мск 30 сентября).

Переносы игр привели к тому, что 2-й раунд должен в самом позднем варианте закончиться 5-го сентября, а не 3-го, как это планировалось изначально.

Изменения внесены на сайт. Расписание оставшихся матчей в парах:

Филадельфия – Айлендерс

Тампа-Бэй – Бостон

Вегас – Ванкувер

Колорадо – Даллас

Обращаем ваше внимание на то, что время начала последних матчей серий (6 и 7) будет объявлено позднее, если потребуется.