НХЛ перенесла матчи еще одного игрового дня

Накануне стало известно, что запланированные матчи минувшей ночине состоятся. Такая же участь постигла сегодняшние встречи.

Из-за массовых беспорядков в США Альянс хоккейного многообразия потребовал от Национальной хоккейной лиги отложить матчи плей-офф, запланированные на 27 августа. Лига поддержала решение игроков и скорректирует оставшуюся часть расписания второго раунда:

– Сообщество темнокожих продолжает сталкиваться с болезненными переживаниями. Лига и профсоюз игроков признают, что еще предстоит проделать огромную работу, прежде чем мы сможем сыграть соответствующую роль в обсуждении вопросов социальной справедливости.



Мы понимаем, что трагедии с участием Джейкоба Блэйка, Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других требуют от нас осознать этот момент.



Мы обязуемся работать над тем, чтобы с помощью нашего спорта повлиять на позитивные изменения в обществе, – говорится в сообщении НХЛ.

Таким образом, не состоятся матчи«Айлендерс»–«Филадельфия»,«Ванкувер»–«Вегас»,«Бостон»–«Тампа»и«Даллас»–«Колорадо».

Напомним, 23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Источник: НХЛ