Пятница, 28 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейОбзор матчей заключительного игрового дня на Открытом кубке Донбасса-2020
Хоккей

Обзор матчей заключительного игрового дня на Открытом кубке Донбасса-2020

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Вчера, 27 августа, на льду арены«Альтаир» прошел заключительный день девятого розыгрыша традиционного предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса-2020. В рамках трететьего игрового дня«Белый Барс» всухуюсенсационного обыграл «Днепр», а«Донбасс» в серии буллитов вырвал победу у «Кременчука» и оставил главный трофей турнира в Дружковке.

«Днепр»— «Белый Барс» 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

«Донбасс»— «Кременчук» 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)



Таким образом, «Донбасс» в шестой раз завоевал золото домашнего предсезонного турнира,«Кременчук»завоевал серебро, «Белый Барс» стал обладателем бронзы турнира, а «Днепр занял четвертое место.

Читайте также:  Ассоциация игроков НХЛ отложила решение о крайней зарплате игроков за сезон 2019/20


Также были определены лучшие игроки турнира в своих амплуа:

Лучший вратарь: Илья Андрюхов («Донбасс»)

Лучший защитник: Сергей Дорофеев («Днепр»)

Лучший нападающий: Андрей Денискин (ХК «Кременчук»)

Лучший бомбардир: Дмитрий Даниленко (3+2, «Белый Барс»)

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
НХЛ перенесла матчи еще одного игрового дня

Зрелищный победный буллит Виктора Туркина (видео)

Индивидуальные награды Открытого кубка Донбасса-2020

Дмитрий Пидгурский: «У нас шайба вообще не шла в ворота»

“Филадельфия” – “Айлендерс” (4:3 ОТ): “Флайерз” избежали депрессии

Закрыть