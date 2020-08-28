Обзор матчей заключительного игрового дня на Открытом кубке Донбасса-2020

Вчера, 27 августа, на льду арены«Альтаир» прошел заключительный день девятого розыгрыша традиционного предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса-2020. В рамках трететьего игрового дня«Белый Барс» всухуюсенсационного обыграл «Днепр», а«Донбасс» в серии буллитов вырвал победу у «Кременчука» и оставил главный трофей турнира в Дружковке.

«Днепр»— «Белый Барс» 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)



«Донбасс»— «Кременчук» 2:1 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)







Таким образом, «Донбасс» в шестой раз завоевал золото домашнего предсезонного турнира,«Кременчук»завоевал серебро, «Белый Барс» стал обладателем бронзы турнира, а «Днепр занял четвертое место.



Также были определены лучшие игроки турнира в своих амплуа:

Лучший вратарь: Илья Андрюхов («Донбасс»)

Лучший защитник: Сергей Дорофеев («Днепр»)

Лучший нападающий: Андрей Денискин (ХК «Кременчук»)

Лучший бомбардир: Дмитрий Даниленко (3+2, «Белый Барс»)

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