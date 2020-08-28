В Мариуполе на сессии городского совета депутаты поддержали решение о создании хоккейного клуба

Сегодня, на сессии мариупольского городского совета, депутаты поддержали решение о создании в городе хоккейного клуба «Мариуполь». Инициатива – логичное продолжение подписанного Меморандума о сотрудничестве между муниципалитетом и Фондом Бориса Колесникова. Напомним, в рамках меморнадума в Левобережном районе уже на завершающей стадии строительство Ледовой арены.

Теперь, мариупольские дети смогут осваивать зимние виды спорта – хоккей и фигурное катание. Посещать секции смогут порядка 500 юных мариупольцев. Также в городе откроется порядка 100 дополнительных вакансий.

Перспективой популяризация данного спорта в регионе станет и собственный хоккейный клуб. Городской голова Вадим Бойченко выразил надежду на то, что когда-нибудь ХК «Мариуполь» станет обладателем чемпионского титула.

— Строительство ледовой арены в Мариуполе – это уникальный для города пример партнерства частного бизнеса и муниципалитета. Мы подвели необходимые коммуникации, инвестор построил спортивный объект и теперь у наших детей появится дополнительная возможность осваивать новые виды спорта. А у других хоккейных клубов появится достойный конкурент,— подчеркнул городской голова.

Источник:mariupolrada.gov.ua