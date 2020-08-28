Виктор Захаров: «Открытый кубок Донбасса – это отличная подготовка к плей-офф»

Капитан ХК «Донбасс» Виктор Захаров прокомментировалпобеду донецкого клуба на главном предсезонном турнире в Украине Открытом кубке Донбасса.

— Приятно выиграть дома. Отлично, что разрешили болельщикам присутствовать на матчах, но жаль, что по-прежнему действуют ограничения.





Мы играли для наших болельщиков, в первую очередь, но также Открытый кубок Донбасса – это отличная подготовка к плей-офф. Новый неизвестный формат, в котором сразу начинаем с плей-офф раунда. Здорово, что у всех четырех команд-участниц второго этапа чемпионата получилось сыграть на турнире – все посмотрели друг на друга, оценили свои силы, тренеры просмотрели игроков, сделали выводы на дальнейшие игры.





Для команды три игры подряд провести не так уж и просто, поэтому после тяжелой игры с «Белым Барсом» и матч с «Кременчуком» получился непростым. Хорошо, что у нас в команде есть возможность проведения ротации. С «Кременчуком» у нас всегда тяжелые игры – они так же, как и мы, хотели выиграть.





После турнира тренерам добавили головной боли – решать кого ставить в состав.





Не представляю, как бы мы играли при пустых трибунах, это же как обычная тренировка, поэтому очень рад, что болельщикам разрешили посетить матчи. Надеюсь, что ситуация не измениться и люди смогут прийти на арены на матчи плей-офф.





Источник: сайт ХК «Донбасс»