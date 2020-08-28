Зрелищный победный буллит Виктора Туркина (видео)

Вчера, 27 августа, в заключительном матче Открытого кубка Донбасса-2020 донецкий«Донбасс» сошелся в битве с принципиальным противником«Кременчуком». Судьба этой встречи решилась только в серии послематчевых бросков, а до этого на табло горели равные 1:1.

В буллитной серии после 4 “сухих” попыток, когда команды играли до первого точного броска, своим шансом воспользовался новичок«Донбасса»Виктор Туркин. Опытный нападающий сыграл от простого и отправил шайбу точно между щитков голкипера«Кременчука».

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