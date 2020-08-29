Александр Савицкий: «Наша болезнь – тяжело даются голы»

Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийпрокомментировал поражение своей команды от «Донбасса» (1:2 Б) в заключительный деньОткрытого кубка Донбасса-2020:

— Мы ребятам сказали, что играли неплохо, но наша такая болезнь – тяжело нам даются голы. Я доволен качеством игры, но хочется голов еще.





Настоящая такая кубковая игра, можно сказать плей-оффовская. Ребята отдавались полностью, все без исключения. Но результат отрицательный, поэтому оценка – ниже среднего.







Те ребята, кто есть у нас, те и остаются. Уже и времени не осталось. Все заряжены, все готовы. Думаю, что все у нас получится.

Источник: сайт ХК«Донбасс»