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Хоккей

Александр Савицкий: «Наша болезнь – тяжело даются голы»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийпрокомментировал поражение своей команды от «Донбасса» (1:2 Б) в заключительный деньОткрытого кубка Донбасса-2020:

— Мы ребятам сказали, что играли неплохо, но наша такая болезнь – тяжело нам даются голы. Я доволен качеством игры, но хочется голов еще.


Настоящая такая кубковая игра, можно сказать плей-оффовская. Ребята отдавались полностью, все без исключения. Но результат отрицательный, поэтому оценка – ниже среднего.

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Те ребята, кто есть у нас, те и остаются. Уже и времени не осталось. Все заряжены, все готовы. Думаю, что все у нас получится.

Источник: сайт ХК«Донбасс»

Источник: uhl.ua
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