Биннингтон делает выводы после плей-офф

Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон признает, что не оправдал собственных ожиданий в розыгрыше Кубка Стэнли, но не считает, что ему нужно сильно меняться, чтобы снова заиграть, как в 2019 году, когда он помог “Сент-Луис Блюз” впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.

“Я знаю, на что способен, и рассчитываю, что стану лучше, – сказал Биннингтон в среду. – Иногда удача отворачивается от тебя, и нужно как следует поработать, чтобы снова оказаться в седле, чтобы все снова стало получаться”.

Эти слова Биннингтон произнес через пять дней после того, как “Блюз” выбыли из плей-офф, проиграв серию первого раунда “Ванкувер Кэнакс” за шесть матчей. В решающей игре вратарь пропустил четыре шайбы с 18 бросков. Его заменили во втором периоде, а матч завершился со счетом 2:6. Сменивший его Джейк Аллен играл в матчах №№ 3, 4 и 5 после того, как в воротах Биннингтона в первой и второй встречах серии побывало девять шайб с 47 бросков (процент отраженных бросков – 80,9%).

После возобновления сезона 1 августа Биннингтон провел пять матчей, проиграв их все в основное время и заняв последнее место среди вратарей лиги за этот период по показателям КН (среднее количество пропущенных за одну игру шайб – 4,72) и ОБ (процент отраженных бросков – 85,1%), что никак не похоже на его статистику по итогам плей-офф в дебютном для него сезоне 2018-19 годов. Тогда он выиграл 16 кубковых матчей и проиграл десять, а его КН и ОБ составили соответственно 2,46 шайбы и 91,4%.

Несмотря на такой спад, Биннингтон считает, что сможет исправить ситуацию, не меняя кардинально стиль игры. Он верит в него и не хочет делать глобальных выводов на основе относительно небольшого игрового периода, предусмотренного Планом возобновления сезона. Он был разработан НХЛ во время паузы в чемпионате, объявленной лигой 12 марта из-за пандемии коронавируса.

“Спады у меня бывали и раньше. Я не сразу стал таким, каким вы меня знаете, – сказал Биннингтон, сыгравший первый матч в НХЛ через семь лет после драфта НХЛ 2011 года, где его выбрали в третьем раунде под 88-м номером. – Тяжело все время держаться на вершине. Нужно всегда быть в форме, играть на максимуме. Для меня это опыт. Надо пройти через это, все обдумать и понять, что помогает тебе, а что мешает, что не получается. Надо извлекать уроки, расти. Так я вижу ситуацию”.

Аллен стал для него примером.

Запасной вратарь “Блюз” также пережил спад: в начале сезона, когда он провел три матча за пять недель, его КН составил 3,72 шайбы, а ОБ – 85,5%. Затем Аллен освоился в роли запасного вратаря и завершил сезон, одержав 12 побед в 23 играх (12-6-3) и установив личные рекорды по КН (2,15) и ОБ (92,7%).

“Надо верить в себя, в тренировочный процесс, в свою манеру игры, – сказал Аллен 5 ноября прошлого года. – Я знаю, что я хороший вратарь. Мне нужно играть в свой хоккей, не надо ничего менять, потому что я знаю, что мой стиль игры работает. Когда это произойдет, все будет хорошо”.

Приблизительно то же самое говорил в плей-офф Биннингтон.

“Можно говорить на эту тему целый день, но мы провели всего пару матчей. Я знаю, что могу позаботиться о себе, – сказал Биннингтон. – Надо видеть картину целиком. Сезон в целом получился неплохим. Я приобрел опыт, много играл, часто побеждал. Мне надо концентрироваться на позитивных моментах, извлекать уроки”.

В дебютном сезоне Биннингтона было много позитива. В регулярном чемпионате 2018-19 годов он выиграл 24 матча, проиграл пять в основное время и один в дополнительное при КН – 1,89, а ОБ – 92,7%. Тогда он занял второе место в голосовании на приз Колдера (лучший новичок), проиграв нападающему “Кэнакс” Элиасу Петтерссону. В нынешнем сезоне его статистика была не так хороша (30-13-7, ОБ – 2,56, ОБ – 91,2%), но можно предположить, что соперники создавали больше опасных моментов у его ворот.

Тренер “Блюз” Крэйг Беруби не переживает по поводу Биннингтона.

“Он сможет забыть это и будет играть дальше, – сказал Беруби. – В плей-офф игра у него не пошла, и не только у него, а у многих в команде. Но с ним все будет в порядке. Он играл на очень высоком уровне и очень хорошо в этом году. Он справится с этим”.

Биннингтон верит в себя, в свою манеру игры, разработанную им вместе с тренерами за последние три сезона. И не стоит думать, что он продолжает почивать на лаврах. Проблемы, возникшие у него после паузы в сезоне, не позволившие проявить себя с лучшей стороны в плей-офф, только убеждают его в необходимости вернуться к основам своего стиля.

Так что не стоит ждать перемен в игре Биннингтона. Они не кажутся необходимыми, несмотря на проблемы в концовке сезона.

“Я верю в базовые принципы моего стиля игры, надо работать, развивать их, – сказал Биннингтон. – Мне нужно вернуться к основам”.