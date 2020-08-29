“Бостон” полагается на опыт в матче №4

Ярослав Халак

“Бостон Брюинз” отыгрывался уже не раз.

Вряд ли возможная победа “Бостона” в матче №4 серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли против “Тампа-Бэй Лайтнинг”, которая позволит сравнять счет в серии (сейчас счет 1-2), станет историческим достижением, но после крупного поражения (1:7) в среду в третьей игре “Брюинз” оказались в очень непростой ситуации. Все матчи серии проходят на стадионе Scotiabank Arena в Торонто.

“Сегодня мы зализываем раны, и нам будет лучше, – сказал тренер Брюс Кэссиди в четверг после того, как его команда проиграла два матча за два дня. – У нас хороший состав, ведущие игроки настроятся на матч и поведут остальных за собой. На днях мы обратились к команде, и надеемся, что она правильно отреагирует”.

Матч №4, намеченный на пятницу, был перенесен на воскресенье (19:00 мск).

“Нам нужны все 20 человек, – сказал Кэссиди. – Никаких пассажиров. Команда не может этого себе позволить. Вот наш девиз. Наши ребята умеют отыгрываться. Мне не понравилось, как мы играли вчера во втором и третьем периодах, но матч №4 будет совсем другим”.

Хорошие новости заключаются в том, что “Брюинз” могут полагаться на своих лидеров и свой опыт: команде удалось почти целиком сохранить состав, с которым она дошла до седьмого матча финала Кубка Стэнли в прошлом году. Тогда они могли проиграть серию в шестом поединке, однако добились права на седьмой.

Лидеры команды трижды выходили в финал Кубка, завоевав его в 2011 году в серии против “Ванкувер Кэнакс”. В 2013-м они уступили главный трофей лиги “Чикаго Блэкхокс”, проиграв финальную серию за шесть матчей. Так что ведущие игроки знают, что делать в таких ситуациях.

“Нам нужно оставить эту игру в прошлом, – сказал капитан Здено Хара после третьего матча. – Понятно, что мы провели не лучший матч. Мы знаем, что никто не захочет его вспоминать. Нам надо двигаться вперед и подготовиться к следующей игре”.

Команда понимает, что нужно делать. Кэссиди поставил задачу “грамотно выводить шайбу из своей зоны и лучше контролировать игру в средней”.

“В хоккее много разных элементов, – сказал он. – В целом мне нравится, как мы действуем в неравных составах. Но вчера нас обыграли. Значит нам нужно исправить ситуацию, и у нас это получится”.

Наибольшие проблемы в третьей игре у “Бостона” возникли в меньшинстве. Хоккеисты “Брюинз” нарушили правила шесть раз, и “Лайтнинг” трижды разыграли лишнего – крайне неприятный факт для “Брюинз”, завершивших регулярный чемпионат на третьем месте в лиге по надежности игры в меньшинстве (84,3%).

“Бостону” также нужно, чтобы лучше сыграли вратари. Ожидается, что защищать ворота в матче №4 будет Ярослав Халак. Кэссиди заменил его на 12-й минуте второго периода третьего матча при счете 1:4. Халак пропустил четыре шайбы с 16 бросков. На площадку вышел Даниэль Владар, а Халак получил передышку, а также шанс понаблюдать за игрой запасного вратаря, который проводил первый матч в НХЛ. Владар пропустил три гола с 15 бросков.

Основное внимание Кэссиди уделил основной группе игроков, понимая, что они должны прибавить, чтобы переломить ход серии. Перед третьим матчем он пошел на некоторые перестановки в тройках. В частности вместо травмированного Шона Курали и Андерса Бьорка, у которого не пошла игра, шанс проявить себя в третьей игре получил центрфорвард Пер Линдхольм. “Бостон” также вышел на матч №3 с еще одним защитником. Это не помогло.

“Мы призываем всех ребят прибавить, взять на себя лидерские функции в играх, когда свою роль может сыграть их молодость, – сказал тренер. – Пока этого не происходит, но мы продолжим работать в этом направлении. В целом же, давайте признаем, что они были лучше нас во всех аспектах игры, так что нам нужно работать над собой. Мы проиграли, значит в четвертой игре должны показать все, на что способны, должны попытаться сравнять счет в серии, играя умнее и лучше”.