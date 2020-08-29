Суббота, 29 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Донбасс» определил лучших болельщиков в сезоне-2019/20
Хоккей

«Донбасс» определил лучших болельщиков в сезоне-2019/20

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

В сезоне-2016/17 «Донбасс» заложил новую традицию – определять лучших болельщиков прошедшего сезона, которые наиболее ярко и горячо поддерживали донецкий клуб, и отмечать их памятными подарками.

Подводя промежуточные итоги сезона-2019/20, руководство донецкого клуба определило лучших болельщиков текущего хоккейного года. Во время матчейОткрытого кубка Донбассагенеральный директор клубаФедор Ильенковручил болельщикам памятные грамоты.

В начале мероприятия свой свитер получиллучший корпоративный клиентдонецкого клуба в этом сезоне – им стал ДОНБАССЭНЕРГО.

Читайте также:  Овечкин обогнал Лемье и догнал Айзермана

А лучшими болельщиками стали: Инна Анискина, Виктория Архипова, Виктор Гончаров, Александра Гудич, Юлия Устименко, Эдуард Орехов, Владислав Полябин, Нина Терлецкая, Олег Устименко, Ольга Федосова, Вячеслав Чевичелов, Руслан Шистка.

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Участники Открытого кубка Донбасса-2020 поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом

В Мариуполе на сессии городского совета депутаты поддержали решение о создании хоккейного клуба

Альянс хоккейного разнообразия просит у НХЛ 100 млн. долларов на борьбу с расизмом

Изменения в расписании 2-го раунда

Виктор Захаров: «Открытый кубок Донбасса – это отличная подготовка к плей-офф»

Закрыть