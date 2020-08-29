«Донбасс» определил лучших болельщиков в сезоне-2019/20

В сезоне-2016/17 «Донбасс» заложил новую традицию – определять лучших болельщиков прошедшего сезона, которые наиболее ярко и горячо поддерживали донецкий клуб, и отмечать их памятными подарками.

Подводя промежуточные итоги сезона-2019/20, руководство донецкого клуба определило лучших болельщиков текущего хоккейного года. Во время матчейОткрытого кубка Донбассагенеральный директор клубаФедор Ильенковручил болельщикам памятные грамоты.

В начале мероприятия свой свитер получиллучший корпоративный клиентдонецкого клуба в этом сезоне – им стал ДОНБАССЭНЕРГО.

А лучшими болельщиками стали: Инна Анискина, Виктория Архипова, Виктор Гончаров, Александра Гудич, Юлия Устименко, Эдуард Орехов, Владислав Полябин, Нина Терлецкая, Олег Устименко, Ольга Федосова, Вячеслав Чевичелов, Руслан Шистка.

Источник: сайт ХК «Донбасс»