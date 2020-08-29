Илья Коренчук: «Нужно довести прошлый сезон до конца»

Форвард ХК «Донбасс» Илья Коренчукподелился своими впечатлениями от непростого матча с «Кременчуком»(2:1 ПБ), по итогам которого дончане сталипобедителями предсезонного турнира Открытый кубок Донбасса-2020:

— Получилась хорошая игра с «Кременчуком» – хорошие скорости, матч уровня финала плей-офф. Здорово сыграли вратари, за три матча немного накопилась усталость, но в целом матч интересный, думаю, что болельщикам понравилось.





Много новых ребят пришло в команду, постепенно сыгрываемся. Мы все профессионалы, поэтому быстро найдем общий язык и все будет получаться на поле. Еще есть время для подготовки перед стартом плей-офф, поэтому думаю, что все будет хорошо.





В плей-офф у нас есть одна задача – и мы должны ее выполнить,нужно довести прошлый сезон до конца.

Напомним, что «Донбасс» в полуфинале плей-офф сыграет с херсонским «Днепром». Стартовый матч серии состоится на «Альтаире» 2 сентября.

Источник: сайт ХК «Донбасс»