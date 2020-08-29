«Кременчук» подписал контракт с Александром Яковлевым

В адрес Украинской хоккейной лиги от ХК «Кременчук» поступил дозаявочный список для участия в заключительных матчах плей-офф чемпионата УХЛ – Пари-Матч, которые пройдут 1-27 сентября 2020 года.

“Горожане” заключили контракт с 26-летним защитником Александром Яковлевым. Регулярный сезон 2019/20 игрок провёл в «Донбассе», набрав 21 (6+15) очко в 23 матчах при показателе полезности +31.

Больше всего матчей Яковлев провёл в ВХЛ-Б, играя за ХК «Тамбов», с которым дважды выигрывал золотые медали первенства– 130 матчей, 40 (10+30) очков, полезность +42.

Игровую карьеру защитник начинал в МХЛ («Тюменский Легион», «Мамонты Югры») – 122 матча, 20 (5+15) очков, полезность -36.Также в активе хоккеиста 46 матчей в МХЛ-Б (МХК «Дмитров») и 13 встреч в ВХЛ («Звезда-ВДВ»).Сезон 2018/19 Яковлев отыграл в Российской студенческой лиге за «Державу ТГУ», набрав37 (7+30) очков в 30 матчах.

В составе «Кременчука» Александр Яковлев будет выступать под 72 номером.