Суббота, 29 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейСергей Витер: «Здорово, что смогли организовать такой турнир»
Хоккей

Сергей Витер: «Здорово, что смогли организовать такой турнир»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Главный тренер «Донбасса»Сергей Витерподелился своими впечатлениями от непростого матча с «Кременчуком» (2:1 Б), по итогам которого дончане стали победителями предсезонного турнираОткрытый кубок Донбасса-2020:

— Турнир – прекрасный. Это здорово, что смогли организовать такой турнир, спасибо.

Много пищи для размышлений конечно, но самое главное, что забрали турнир, мы как обычно идем дальше.

Соперникам спасибо, так как самоотверженно против нас играют. Это для нас очень полезно. Потому что ребята новые, которые приехали, они поняли, что здесь не так легко играть.

Источник: сайт ХК«Донбасс»

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать + один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Ткачак винит себя за поражение “Флэймз”

Александр Савицкий: «Наша болезнь – тяжело даются голы»

«Донбасс» определил лучших болельщиков в сезоне-2019/20

Участники Открытого кубка Донбасса-2020 поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом

В Мариуполе на сессии городского совета депутаты поддержали решение о создании хоккейного клуба

Закрыть