Сергей Витер: «Здорово, что смогли организовать такой турнир»

Главный тренер «Донбасса»Сергей Витерподелился своими впечатлениями от непростого матча с «Кременчуком» (2:1 Б), по итогам которого дончане стали победителями предсезонного турнираОткрытый кубок Донбасса-2020:

— Турнир – прекрасный. Это здорово, что смогли организовать такой турнир, спасибо.

Много пищи для размышлений конечно, но самое главное, что забрали турнир, мы как обычно идем дальше.

Соперникам спасибо, так как самоотверженно против нас играют. Это для нас очень полезно. Потому что ребята новые, которые приехали, они поняли, что здесь не так легко играть.



Источник: сайт ХК«Донбасс»

