Свечников готов к обсуждению нового контракта

Андрей Свечников

Андрей Свечников заявил, что хочет начать обсуждение продления контракта с “Каролина Харрикейнз” перед началом следующего сезона, но оставляет переговоры своему агенту Марку Гандлеру.

У 20-летнего форварда остается последний год трехлетнего контракта новичка, который он подписал 1 июля 2018 года. После его истечения он станет ограниченно свободным агентом.

“Я открыт, – сказал в пятницу Свечников. – Я думаю, что агент сделает свою работу, а я ему говорю, что не хочу ничего другого, пока она не будет сделана. Он мне скажет, когда все будет готово. А я об этом просто не хочу беспокоиться”.

Свечников был выбран под вторым номером драфта-2018. В 68 матчах этого сезона он стал третьим по результативности в “Каролине”, набрав 61 (24+37) очко в 68 матчах. В шести матчах плей-офф он стал лидером “Харрикейнз” с четырьмя голами и вторым с семью очками, но пропустил последние два матча серии первого раунда плей-офф против “Бостон Брюинз” из-за растяжения голеностопа. “Бостон” выиграл серию со счетом 4-1.

Генеральный менеджер “Харрикейнз” Дон Уодделл в понедельник сказал, что у него нет графика обсуждения продления контрактов со Свечниковым и защитником Даги Хэмилтоном, который после окончания следующего сезона может стать неограниченно свободным агентом.

Дата начала сезона 2020-21 еще не определена.

“Безусловно, это два важных игрока для нашего клуба, так что чем скорее мы их подпишем, тем лучше, – сказал Уодделл. – Это два разных типа контракта. Один (Хэмилтон) может стать неограниченно свободным агентом после окончания следующего сезона. У Андрея завершается контракт новичка. Так что эта два разных типа переговоров. Точного времени нет. Дедлайнов нет. У них обоих осталось по году контракта. У нас хорошие отношения с обоими игроками. И я жду, что они оба останутся тут”.Свечников заявил, что его голеностоп восстановился “почти на 100 процентов”. И что если “Каролина” вышла бы во второй раунд плей-офф, он смог бы играть. Сначала Свечников думал, что его травма может быть куда более серьезной. Она была получена после столкновения с защитником “Бостона” Здено Харой в матче №3.

“Было довольно страшно, – сказал Свечников. – Я посмотрел видео и подумал: “Не может быть”. Было очень жестко. Но я сделал МРТ, и все в порядке. Мне очень повезло”.