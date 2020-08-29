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Хоккей

Ткачак винит себя за поражение “Флэймз”

Николай ПисаревНет комментариев
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Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак готов взять на себя вину за очередное поражение “Калгари Флэймз” в розыгрыше Кубка Стэнли, хотя он не играл в последних четырех поединках.

“Флэймз” потерпели поражение в серии первого раунда плей-офф от “Даллас Старз” за шесть встреч. В матче №6, который состоялся 13 августа на арене Rogers Place в Эдмонтоне, “Калгари” проиграл со счетом 3:7. Команда вела со счетом 3:0, пропустив затем семь безответных шайб подряд. “Флэймз” были посеяны в плей-офф под шестым номером, выиграв квалификационную серию до трех побед у “Виннипег Джетс” со счетом 3-1.

“Такого больше не должно быть, – сказал 22-летний нападающий, набравший два (1+1) очка в шести матчах квалификации и плей-офф, который не смог выходить на площадку, получив сотрясение мозга в матче №2 серии против “Далласа”. – Мы обязаны сделать все, чтобы это не повторилось. Я очень расстроен. К тому же я не играю, смотрю матчи, ничего не делаю, сижу на телефоне, нахожусь в “пузыре” … все вокруг связано с хоккеем … Не могу поверить, сколько критики обрушилось на некоторых ребят из моей команды. Их обвиняют в поражении. Особенно часто критикуют (нападающих) Джонни (Годро) и Шона (центрфорварда Монахана). Меня это бесит, очень расстраивает. … Все недовольны их игрой в нападении. Но они сыграли результативнее меня, так что виноват я. Я сделал слишком мало для того, чтобы помочь команде сыграть максимально результативно, когда был в составе. От этого больнее всего”.

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В десяти матчах после возобновления сезона Годро набрал семь (4+3) очков, но только одно (гол в пустые ворота) при игре в равных составах. Монахан разделил первое место по результативности в команде с центрфорвардом Сэмом Беннеттом, записав на свой счет восемь (2+6) баллов, в том числе три в формате “пять на пять”. В серии против “Далласа” Годро и Монахэн не набрали очков, играя в равных составах.

“Меня очень расстраивает критика в адрес этих ребят, потому что они невероятные хоккеисты, великие игроки и замечательные друзья, что важнее всего, – сказал Ткачак. – Меня расстраивает, что лидеры и ключевые игроки команды, в первую очередь я, наши лучшие хоккеисты сделали слишком мало для того, чтобы наша команда преодолела этот рубеж, вышла в следующий раунд и задержалась в плей-офф. От этого очень тяжело. Я понимаю, и в первую очередь это касается меня, что в плей-офф нужно делать все возможное, чтобы подготовиться к борьбе, не относиться к такому шансу, как к чему-то само собой разумеющемуся. Мы же не знаем, сколько сезонов проведем вместе. Пусть даже один”.

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Ткачаку очень обидно, что ему пришлось пропускать игры из-за травмы.

“Ужасно. Просто ужасно, – сказал он. – Смотреть за матчами со стороны очень тяжело. Чувствуешь себя таким беспомощным. Очень хочется выйти на лед, а это невозможно. Прошло уже четыре года, а итог все тот же. Ничего хорошего. Сейчас я смотрел за играми с трибун, и все было немного иначе. Очень тяжело, тяжелее, чем обычно. Ребята играют с небольшими травмами, с синяками и шишками, видишь, как они бьются. Хочется выйти на площадку, быть с ними, помогать им, чтобы подняться как можно выше”.

Ткачак появился в НХЛ четыре года назад. За это время “Флэймз” трижды выходили в плей-офф и три раза завершали выступление в кубковых играх после первого раунда. В 2018 году команда не смогла пробиться в плей-офф.

“Калгари” в последний раз преодолел рубеж первого раунда в 2015 году, обыграв “Ванкувер Кэнакс”. Однако во втором раунде “Флэймз” проиграли “Анахайм Дакс”. До этого они в течение пяти лет оставались за бортом розыгрыша Кубка Стэнли.

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Ткачак прекрасно понимает, что проблемы в плей-офф могут привести к перестановкам в межсезонье.

“Сидя дома понимаешь, что все завязано на результат, – сказал он. – А он у нас один и тот же в течение нескольких лет. В этом году есть один позитивный момент. Некоторые ребята здорово прибавили, особенно в плей-офф. Это можно занести в актив. При этом нельзя забывать, что один человек или несколько не в состоянии вытащить команду. Для этого нужны командные усилия. Если хочется индивидуальности, надо играть в теннис или гольф, но не в хоккей. Мы проходим через это испытание все вместе. Я очень горжусь самоотдачей ребят. Их усилия можно считать еще одним положительным моментом этого плей-офф. Нам было не все равно, и от этого еще обиднее. У нас сплоченная команда и много хороших ребят. Поэтому так больно. Кому-то придется уйти, и мы больше никогда не сыграем таким составом. По-моему, не было ни одного случая, когда команде удалось провести два сезона подряд одними и теми же игроками. От этого больнее всего”.

Источник: nhl.ru
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