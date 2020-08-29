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Вокруг Открытого кубка Донбасса

Николай ПисаревНет комментариев
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Хоккей – это не только сражения на ледовых площадках, но и вся сопутствующая атмосфера – болельщики, группа поддержки, плакаты для любимых игроков, автографы и памятные сувениры – в этом виде спорта не бывает мелочей.

Из-за пандемии COVID-19, согласно Временным рекомендациям главного государственного санитарного врача Украины относительно организации противоэпидемических мероприятий во время проведения мероприятий в период карантина, матчи Открытого кубка Донбасса проходят с 50-процентным заполнением трибун. К сожалению, не все преданные болельщики «Донбасса» получили возможность посетить ЛА «Альтаир».

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Чтобы лучше передать атмосферу Открытого кубка Донбасса, и чтобы каждый болельщик смог почувствовать себя на трибунах «Альтаира», пресс-служба донецкого клуба подготовит серию заметок о важных «внесоревновательных моментах» на льду и за пределами ледовой площадки, которые позволят читателям прочувствовать настроение самого турнира.

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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