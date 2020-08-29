Участники Открытого кубка Донбасса-2020 поблагодарили медиков за борьбу с коронавирусом

С 25 по 27 августа в Дружковке прошли матчи традиционного турнира ХК «Донбасс»Открытого кубка Донбасса.

Глава организационного комитета Открытого кубка Донбасса Федор Ильенко и тренеры команд-участниц поблагодарили медицинских сотрудников, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом!

— Большой хоккей вернулся в Украину. Три дня на льду «Альтаира» проходили матчи Открытого кубка Донбасса. Организационный комитет турнира и тренерские штабы команд-участниц выражают благодарность медицинским сотрудникам, которые изо дня в день находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.



Каждый из нас понимает какую колоссальную нагрузку ежедневно выдерживают наши медики в поликлиниках, больницах, в службах скорой помощи.Они первыми приняли этот удар и встали на нашу защиту.



Врачи, медсестры, сотрудники скорой помощи и все медицинские сотрудники, именно ваша работа помогает избегать худших сценариев распространения коронавируса. По всей нашей стране медработники борются за жизни людей.





Именно благодаря вам возвращается привычный образ жизни – спорт вернулся в Украину. Благодаря вашей работе хоккейные болельщики вернулись на трибуны и вновь праздник большого спорта радует всех нас. Мы не устанем говорить вам «спасибо».

Источник: сайт ХК «Донбасс»