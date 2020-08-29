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Хоккей

УХЛ получила заявку на участие в сезоне-2020/21 от инициативной группы из города Краматорска

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лига получила заявку от инициативной группы из города Краматорска (во главе с городским головой Андреем Панковым) на участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч в новом сезоне 2020/21 от одноименного клуба.

Таким образом, заявки на участие в 5-м юбилейном сезоне подало 8 клубов («Белый Барс», «Днепр», «Донбасс», «Краматорск», «Кременчук», «Ледяные Волки», «Мариуполь», МХК «Сокол»)

На данный момент, Лига ожидает заявку от харьковского МХК «Динамо». Срок подачи – до 15 сентября включительно.

Источник: uhl.ua
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