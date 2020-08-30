“Айлендерс” – “Филадельфия” (3:1): Варламову удался реванш

Семен Варламов

Голы Мэтта Мартина, Лео Комарова и Андерса Ли, а также надежная игра Семена Варламова, сделавшего 26 сэйвов, принесли “Айлендерс” победу над “Филадельфией” в матче №3 и позволили выйти вперед в серии (2-1).

Четвертый матч пройдет уже в воскресенье (понедельник, 3:00 мск) в Торонто. “Айлендерс” 10 раз вели в серии со счетом 2-1 и довели до победы восемь из них. “Флайерз” в своей истории 29 раз проигрывали 1-2 и смогли спасти семь серий.

“Для нас это был важный матч, и особенно для меня, потому что я знаю, что прошлая игра мне не удалась, – сказал Варламов. – Я пропустил три быстрых гола, но такое случается. Ничего идеального не бывает, особенно в плей-офф, где так много матчей. Сегодня ты проигрываешь, но завтра побеждаешь. Я сделал выводы из ошибок и двинулся вперед”.

История первого периода была похожа на второй матч. “Айлендерс” владели преимуществом, превзошли соперника по голевым моментам (10-4), но уступили по голам. Вообще “Нью-Йорк” не забил чудом. Команду Барри Тротца подводила то реализация, то мешал Картер Харт. Лучший сэйв вратаря “Флайерз” был сделан за две минуты до перерыва, когда он непонятным образом отразил бросок Брока Нельсона в упор.

К тому моменту “Филадельфия” уже вела 1:0. На 15-й минуте Тайлер Питлик дальним броском через трафик открыл счет, не оставив Варламову никаких шансов. Третье звено “Флайерз” (Джеймс ван Римсдайк – Скотт Лоутон – Питлик) было лучшим на льду в первые 20 минут. Один Лотон, заменивший в составе Михаэля Раффля, четыре раза бросил в сторону ворот и применил два силовых приема, не говоря уже о голевой передаче.

Казалось, что при таком везении для “Айлендерс” все безнадежно. Ведь “Филадельфия” еще ни разу в этом плей-офф не упускала матчи, в которых забивала первой (8-0) и вела после первого периода (7-0).

“Мы начали очень здорово, особенно мне понравился темп в первые 10-12 минут, – сказал тренер “Флайерз” Ален Виньо. – Мы играли в хоккей, который хотим показывать. А потом мы его как-то потеряли. Мы перестали быть первыми на шайбе, а игроки перестали делать вещи, которые должны. В конце первого периода они перехватили инициативу, и на протяжении большей части второго играли лучше”.

“Айлендерс” действительно остались верны себе и во втором периоде перевернули ход встречи. В дебюте два отличных шанса упустил Мэт Барзал, затем выход “два в один” не реализовал Энтони Бювиллье. После пропущенного гола “Нью-Йорк” перебросал соперника со счетом 13-1, и 13-й бросок стал для них счастливым. Мартин после паса Барзала на восьмой минуте сравнял счет.

“Флайерз” впервые побеспокоили Варламова через девять минут после начала периода, а первый реальный опасный момент создали на последней минуте после броска Мэтта Нисканена. Однако “Айлендерс” тут же ответили так, что соперник после удара оправиться и не смог. За шесть секунд до перерыва Комаров затолкал шайбу в ворота после того, как Дерик Брассар на синей линии перехватил неудачный выброс в исполнении Ивана Проворова.

Обескураженные “Флайерз” в себя так и не пришли, а после гола Ли на четвертой минуте третьего периода все стало ясно. Для “Айлендерс” это большинство стало первым в матче.

🏒 Андерс Ли в 3-м периоде матча №3 продлил свою голевую серию до 3-х матчей. Айлендерс в этом плей-офф 17 из 40 голов (42.5%) забили именно в 3-м периоде.📽️ https://t.co/DF7Mr5p81k pic.twitter.com/ZdoB4On5N0 — NHL.RU (@nhlru) August 30, 2020

В оставшееся время “Филадельфия” намного больше владела шайбой, но по-настоящему опасный момент был только один, когда в середине периода Джоэл Фараби броском в упор не смог переиграть выставившего щиток Варламова. За четыре минуты до конца “Нью-Йорк” допустил свое первое удаление в матче, когда Ли был наказан за игру без шлема. “Флайерз” опасно, но безрезультатно провели две минуты в формате “шесть на четыре”, потом еще две – “шесть на пять”, но Варламов справился с опасными бросками Проворова и ван Римсдайка, и “Айлендерс” без лишних нервов довели встречу до победы.

Российский фактор: Проворов провел на льду 24:42 и нанес два броска по воротам. Он ошибся при голе Комарова, но также закрывал обзор Варламову при шайбе Питлика.

Главные выводы по итогам матча:

1) Отдых пошел Варламову на пользу

После матча Варламов сказал, что два дня перерыва пошли ему на пользу. Изначально третий матч серии должен был пройти на следующий день после второго, в котором российский вратарь пропустил три гола с 10 бросков и был заменен в конце первого периода. Но два дня паузы дали Варламову редкую возможность в спокойном режиме потренироваться и поработать над разными элементами своей игры.

“Он смог позаниматься, перезагрузиться и использовал два дня перерыва в свою пользу”, – сказал Тротц.

Поражение во втором матче серии стало для голкипера третьим в плей-офф, и он третий раз ответил надежной игрой. В трех матчах после поражений он одержал три победы, пропустив в них лишь два гола.

“Варламов давно играет в НХЛ и знает, что нужно делать после поражений, – сказал Тротц. – Это качество настоящего профессионала. Даже ключевое, чтобы играть в этой лиге”.

Также тренер “Айлендерс” добавил, что Варламов может сыграть и в воскресном поединке.

2) Лидеров “Флайерз” снова не было видно

После прорыва во втором матче, когда “Флайерз” забили три гола в первом периоде, лидеры команды фактически промолчали следующие 100 минут. В субботней встрече лучшими у “Филадельфии” были третье и четвертое звенья. А вот Якуб Ворачек в серии с “Айлендерс” до сих пор не набрал ни одного очка, нанеся в общей сложности четыре броска в створ. У Клода Жиру до сих пор ни одного гола в 12 играх плей-офф. У Трэвиса Конекни – ни одного в 11. Если Ален Виньо надеется перевернуть ход серии, ему надо найти способ добиться большего от своих лучших игроков. А сделать это будет непросто, потому что “Айлендерс” в 11 играх плей-офф пропустили всего 11 голов при игре “пять на пять” и вынуждают соперника большинство бросков наносить из не самых опасных позиций.

“Ребята очень расстроены, – сказал Жиру. – Но нам нужно это расстройство превратить в энергию. И если это удастся, завтра мы окажемся в хорошем положении”.