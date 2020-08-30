Александр Сеуканд возглавит «Мариуполь», а Павел Микульчик – «Краматорск»



На фото: Александр Сеуканд

XSPORT.ua сообщает, что главными тренерами клубов-новичков Украинской хоккейной лиги ХК «Мариуполь»и ХК «Краматорск» станут Александр Сеуканд и Павел Микульчик соответственно.

69-летний Александр Сеуканд – самый опытный действующий украинский тренер. С 1994 по 2011 годы он возглавлял киевский «Сокол», с которым неоднократно становился чемпионом Украины. Приводил Александр Юрьевич к золотым медалям украинского первенства и столичный «Компаньон». Этот специалист дважды становился у руля национальной сборной Украины: 2003-2007, 2008-2009.

Последним клубом Александра Сеуканда было харьковское «Динамо», с которым он работал в сезоне-2017/2018

Брат бывшего главного тренера «Донбасса-2» Олега Микульчика 44-летний белорус Павел Микульчик в прошлом сезоне возглавлял ХК «Лида». ХК «Краматорск» станет вторым клубом, где этот специалист будет руководить командой и тренерским штабом.