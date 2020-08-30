«Белый Барс»: Смесь опыта и молодости и шанс юным игрокам

Уже 1-го и 2-го сентября после длительной паузывозобновится плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги –Пари-Матч, в рамках которого в полуфинальных сериях сойдутся«Кременчук» и«Белый Барс», а также«Донбасс» и«Днепр» для определения чемпиона Украины.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает болельщикам разобраться в том, в какой форме каждый клуб подходит к решающим матчам прерванного сезона 2019/20. Сегодня поговорим о белоцерковском«Белом Барсе».

Регулярный чемпионат и четвертьфинал плей-офф 2019/20

По итогам «регулярки» белоцерковчане заняличетвертое местов турнирной таблице. Таким образом, путь к медалям «Белый Барс» начнет с розыгрыша четвертьфинальной серии против киевских «Ледяных Волков» .

За40 матчейрегулярного чемпионата команда Константина Буценко набрала53 очкав17 выигранных поединках (16 – в основное время, 1 – овертайме). Также на счету у команды23 поражения, из которых 3 – в овертайме или серии буллитов.

Каждое6большинство белоцерковчан заканчивалось заброшенной шайбой – из203попытокразыграть лишнего игрока «Барсы» реализовали35, заработав процент реализации большинства17.24и заняв итоговоечетвертоеместосреди остальных клубов чемпионата.

К слову, в большинстве «Барсы» не только забивали, но и умудрились пропустить9 голов,имея на одного игрока больше.

По показателю меньшинства белоцерковский клуб также занялчетвертое место, нейтрализовав79.75%попыток оппонентов отличиться в большинстве. Таким образом, имея на одного игрока меньше, «Барсы» пропустили34 голапри163попытках противника. При этом,белоцерковчане отличались и в меньшинстве – по ходу текущего регулярного чемпионата команда 3 разапрошивала ворота оппонентов, пользуясь своим же удалением.

В четвертьфинале плей-офф “барсы” провели три поединка против столичных «Ледяных Волков». За три матча белоцерковцы забросили 11 шайб,пропустив при этом 10 голов. Отметим, что судьба путевки в полуфинал решилась только в дополнительное время – победную для «Белого Барса» шайбу на свой счет записалРоман Благой.

Таким образом,«Белый Барс», в нелегких матчах обойдя киевлян, вышел в полуфинал плей-офф, где ему предстоит встретиться с победителем регулярного чемпионата «Кременчуком».

Состав

«Белый Барс» – это клуб, который из года в год дает шанс молодым игрокам попробовать себя во взрослом профессиональном чемпионате, подтягивая собственных воспитанников в основную команду. Именно поэтому в заявке белоцерковского клуба на сентябрьский плей-офф болельщики могут увидеть новых юных игроков, которые вполне вероятно смогут проявить себя в решающих матчах недоигранного сезона 2019/20.

Таким образом, состав “барсов” пополнили:Василий Полгородник (2003 г.р), Арсений Киселёв (2004 г.р), Иван Хацкевич (2003 г.р), Портной Артём (2003 г.р), Максим Максименко (2003 г.р), Назар Собко (2001 г.р), Александр Резюк (2002 г.р), Анатолий Резюк (2002 г.р), Павел Фурсенко (2002 г.р), Владимир Трошкин (2004 г.р), Александр Койда (2003 г.р).

Также состав команды пополнил нападающий донецкого«Донбасса» Вадим Мазур.В минувшей “регулярке” форвард в составе дончан провел 37 поединков, в которых набрал 17 (5+12) баллов при показателе полезности +19.

К тому же, в сентябрьском плей-офф цвета «Белого Барса» будут защищать экс-игроки «Ледяных Волков»Денис Мостовой и Андрей Удовиченко.

Мостовой в сезоне 2019/20 успел поиграть за донецкий «Донбасс» и «Ледяных Волков» – в общей сложности форвард провел на льду 33 поединка и заработал 19 (5+14) очков.Андрей Удовиченко в киевском клубе провел 34 встречи, набрав при этом 6 (3+3) баллов.

Стоит отметить, что в будущем плей-офф в составе«Белого Барса» не сыграет защитник Владимир Алексюк, который перешел к полуфинальному противнику«барсов» –«Кременчуку». Также белоцерковцем в медальной борьбе не поможет нападающийАртем Шиманский,который продолжит свою карьеру во Франции.

Клубу удалось сохранить опытный костяк команды (Сергей Бабинец, Роман Благой, Владислав Куцевич, Павел Таран), разбавив состав “свежей кровью”. Таким образом белоцерковцы не только смогут проверить молодежь на взрослом уровне, но и дать толчок к развитию молодым хоккеистам.

Напомним, что клуб не подписал соглашения с нападающими Дмитрием Даниленко и Дмитрием Нименко, которые выступали в составе “барсов” на предсезонном турнире Открытый кубок Донбасса-2020. Вероятнее всего эти форварды продолжат свою карьеру за рубежом.

Предсезонная подготовка

«Белый Барс» начал предсезонную подготовку со сборов в Терезино – там хоккеисты основной команды вместе с молодежным и юношеским составами клуба прошли сборы на земле, и, только набрав нужные кондиции, вышли на лед.

На Открытом Кубке Донбасса белоцерковцы в первом матче уступили«Кременчуку», потерпели поражение от «Донбасса» в овертайме, а также сотворили сенсацию третьего игрового дня и всухую обыграли «Днепр». Таким образом, “барсы” заняли итоговое третье место на турнире в Дружковке.

Напомним, что полуфинальная серия между «Кременчуком» и «Белым Барсом» стартует 1-го и 2-го сентября в Кременчуге, а 5-го и 6-го числа команды сыграют два матча на домашней арене “барсов” в Белой Церкви. Также в случае необходимости,8, 10 и 12 сентября будут сыграны пятый, шестой и седьмой матчи серии.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.