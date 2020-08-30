«Белый Барс» заявил 30 хоккеистов на сентябрьские матчи плей-офф сезона 2019/20

«Белый Барс» третьим подал заявку на матчи полуфинальной и финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20. В распоряжении Константина Буценко находится 30хоккеистов – 3 вратаря, 10 защитников и 17нападающих.

Вратари:

1. Кучер Кирилл (24.05.1997)

20. Полгородник Василий (14.01.2003)

30. Пеленский Никита (27.01.2001)

Защитники:

2. Таран Павел (04.05.1992)

3. Киселёв Арсений (17.06.2004)

4. Хацкевич Иван (24.07.2003)

5. Логач Сергей (22.06.2000)

6. Портной Артём (05.03.2003)

11. Ядловский Максим (10.11.1996)

16. Максименко Максим (19.07.2003)

19. Гребеник Артём (04.06.2002)

24. Грицюк Богдан (01.03.2000)

28. Собко Назар (06.03.2001)

Нападающие:

7. Мостовой Денис (22.09.1998)

8. Куцевич Владислав (08.04.1994)

9. Лесников Никита (06.10.1999)

10. Удовиченко Андрей (10.09.1999)

12. Ромахин Максим (28.09.2000)

13. Ружников Назар (06.05.1999)

14. Петрошенко Вадим (01.02.2003)

15. Бабинец Сергей (05.09.1987)

17. Бородай Денис (10.07.2002)

18. Мазур Вадим (17.02.1998)

21. Грабовецкий Артём (21.08.2003)

22. Резюк Александр (29.03.2002)

23. Благой Роман (25.10.1987)

25. Фурсенко Павел (20.12.2002)

26. Резюк Анатолий (29.03.2002)

27. Трошкин Владимир (02.08.2004)

29. Койда Александр (18.06.2003)

Президент клуба – Константин Ефименко. Главный тренер команды – Константин Буценко, тренеры – Александр Бобкин и Виталий Литвиненко. Врач и администратор – Анатолий Шкура.

Напомним, что матчи полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч «Белый Барс» сыграет против «Кременчука». Встречи состоятся1, 2, 5, 6 сентября, а в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

Ранее свои заявки подали херсонский «Днепр» и «Кременчук».