“Бостон” – “Тампа-Бэй” (1:3): “Лайтнинг” в шаге от финала конференции

Никита Кучеров и Ондрей Палат

Два гола Ондржея Палата, две передачи Никиты Кучерова и 29 сэйвов Андрея Василевского принесли “Тампе” победу над “Бостоном” в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. “Лайтнинг” повели в серии 3-1 и могут оформить выход в финал Восточной конференции уже в понедельник (вторник, 2:00 мск).

В своей истории “Тампа” семь раз вела в серии 3-1 и все семь раз доводила противостояние до победы. “Брюинз” 24 раза проигрывали 1-3 и ни разу не спасли серию.

Первый период по большей части прошел под диктовку “Тампы”, которая чуть меньше владела шайбой, но была лучше в создании голевых моментов. Встреча открылась опасным броском форварда “Лайтнинг” Баркли Гудроу после выхода “два в один”. “Бостон” ответил мощной сменой в исполнении первого звена и броском защитника Брэндона Карло.

🏒 Брэйден Пойнт (14+19=33 очка в 33 играх) один из 3 игроков в истории Тампы, проведших в плей-офф более 10 игр и набирающих не менее очка за игру: двое других – Мартин Сан-Луи (1.08 очка за игру в 63 матчах) и Брэд Ричардс (1.04 в 45).📽️ https://t.co/hqbDAi68KC pic.twitter.com/dB2BtG6DI3 — NHL.RU (@nhlru) August 29, 2020

Следом супермомент был у Кучерова, но после его броска в касание Ярослав Халак непостижимым образом, а точнее – черенком клюшки, не пустил шайбу в ворота. “Тампа” продолжила наращивать давление, попала в штангу, а на девятой минуте ее преимущество воплотилось в гол. Брэйден Пойнт перехватил шайбу в средней зоне, технично разобрался с защитником и вывел на бросок не промахнувшегося Палата.

Концовка периода прошла с территориальным преимуществом “Лайтнинг”, которые дважды безуспешно сыграли в большинстве. Уже после сирены окончания первого периода возникла потасовка, по итогам которой единственное удаление получил защитник “Тампы” Эрик Чернак. Численное преимущество помогло “Брюинз” обозначить начало мощного отрезка. До того, как на отметке 5:46 второго периода удаление получил Коннор Клифтон, “Бостон” доминировал и не сравнял счет только благодаря усилиям Василевского.

Третье большинство “Тампы” получилось опаснее предыдущих, но снова не стало результативным. Следом в перекладину попал Патрик Марун. “Брюинз” ответили выходом Карло “один на один”, который закончился сэйвом Василевского.

Пережив шторм, “Тампа” ответила неожиданным голевым выпадом. Комбинация Кучеров – Энтони Сирелли – Палат завершилась разящим дальним броском 29-летнего чеха. При этом Ярослав Халак имел все шансы отразить шайбу, которая пролетела рядом с его ловушкой.

“Знаете, я играю все в тот же хоккей, – сказал Палат, в четырех матчах серии с “Брюинз” забивший четыре гола. – И я рад, что сейчас шайбы залетают в ворота. Но больше всего я рад тому, как играет команда”.

А всего через минуту произошел эпизод, ставший для “Бостона” роковым. Нападающий Ник Ричи в не требовавшей того ситуации толкнул на борт Янни Гурдэ и получил пятиминутное удаление. Гурдэ с трудом поднялся, но в итоге вернулся на лед в начале третьего периода, а “Тампа” за 32 секунды до истечения срока удаления все-таки им воспользовалась. Хедман рикошетом от Пера Линдхольма сделал счет 3:0.