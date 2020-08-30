«Днепр»: уверенный костяк, усиление из Казахстана и синергия с молодежью

Уже 1-го и 2-го сентября после длительной паузы возобновится плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги –Пари-Матч, в рамках которого в полуфинальных сериях сойдутся«Кременчук» и«Белый Барс», а также«Донбасс» и«Днепр» для определения чемпиона Украины.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает болельщикам разобраться в том, в какой форме каждый клуб подходит к решающим матчам прерванного сезона 2019/20. Сегодня поговорим о действующем вице-чемпионе страны херсонском«Днепре».

Регулярный чемпионат и четвертьфинал плей-офф 2019/20

По итогам “регулярки” херсонский «Днепр» занял третье место в турнирной таблице, уступив«Кременчуку» и«Донбассу».

За 40 матчей регулярного чемпионата команда Дмитрия Пидгурского набрала86 балловв 29 выигранных поединках (25 –в основное время, 4 –овертаймы или буллиты). Также на счету у команды11 поражений,3из которых – в овертайме или серии послематчевых бросков.

Каждое четвертоебольшинство херсонцев заканчивалось заброшенной шайбой –из 152попыток разыграть лишнего игрока “щуки” реализовали 41, заработав процент реализации большинства 26.9и заняв итоговое третьеместо среди остальных клубов чемпионата. К слову, в большинстве херсонцы не только забивали, но и пропустили5 голов,имея на одного игрока больше.

По показателю меньшинства херсонский клуб также занялтретье место, нейтрализовав84.3% попыток оппонентов отличиться в большинстве. Таким образом, имея на одного игрока меньше, “щуки” пропустили 21 гол при 134попытках противника. При этом,«Днепр» отличался и в меньшинстве –по ходу текущего регулярного чемпионата команда Дмитрия Пидгурского 10разпрошивала ворота оппонентов, пользуясь своим же удалением.

В четвертьфинале плей-офф “щуки” провели два поединка против харьковского МХК«Динамо». За два матча херсонцы забросили20 шайб,пропустив при этом всего1 гол.Таким образом,«Днепр», обойдя харьковчан, вышел в полуфинал плей-офф, где ему предстоит встретиться с действующим чемпионом страны.

Состав

«Днепр» перед стартом решающих матчей сезона постарался максимально сохранить былой костяк команды, у которого уже есть наигранная тактика и сыгранность внутри коллектива. К тому же, херсонцы полностью сохранили вратарскую линию, оставив в составе опытныхОлега Петрова иАлександра Хомутова.

Также в составе херсонского клуба остались:Сергей Афанасьев,Илья Декало, Кирилл Белоусов,Денис Матусевич,Сергей Дорофеев,Александр Каракулько,Алексей Янишевский, Андрей Жвачкин, Дмитрий Чернышенко, Максим Сулютин, Кирилл Будько, Богдан Панков, Никита Кругляков, Павел Борисов, Руслан Ромащенко, Владислав Брага, Алексей Болотин, Артём Целогородцев и Святослав Тимченко.





Помимо этого, к “щукам” присоединились возрастные, но опытные и мастеровитые защитникДенис Макарови нападающиеЕвгений ГасниковиАльберт Вишняков. Все они до этого выступали в чемпионате Казахстана, показывая там достаточно отличныерезультаты.

Евгений Гасников большую часть своей карьеры отыграл в чемпионате Казахстана и ВХЛ, а также играл в третьей российской лиге. Всего в казахстанском первенстве форвард провёл 238 матчей, в которых набрал 137 (63+74) очков. Отметим, что в сезоне 2006/07 Гасников стал чемпионом страны.В ВХЛ нападающий за 11 сезонов провёл 537 поединков, заработав при этом 246 (113+133) баллов. Также Гасников провёл 6 матчей (0+2) в Континентальном кубке, став чемпионом этого турнира в составе «Арлана».

Тогда, заключительном матче финала Континентального кубка Гасников в серии буллитов принес победу «Арлану»и стал лучшим игроком матча.Также форвард был заигран за юниорскую и молодёжную сборную Казахстана, в составе которых Гасников выиграл две бронзовых, одну серебряную и одну золотую медаль.

Альберт Вишняков начинал хоккейную карьеру в местном «Нефтехимике», а с начала 2000-х выступал за«Ак Барс» (Казань) и«Динамо» (Москва), с которым выиграл золото в локаутномсезоне 20045.

Затем нападающий провел год в«Спартаке» и три сезона в КХЛ в составе«Металлурга» (Новокузнецк).В 2003 году габаритный нападающий был задрафтован Tampa Bay Lightning, но за океан не поехал. В 2013 году Вишнякова перешел в ХК«Астана» из Казахстана. Однако после 30-ти матчей в«Астане» форвард перешел в«Бейбарыс» (Атырау), где за 16 матчей набрал 16 (9+7) очков и вышел с командой в плей-офф.

В сезоне 201415 Вишняков играл в ВХЛ за ХК«Липецк» (55 игр, 26 (16+10)), а потом вернулся в«Бейбарыс», с которым сразу же выиграл чемпионство Казахстана.

К тому же, «Днепр» подписал ряд молодых, но достаточно перспективных хоккеистов. Например, состав херсонского клуба пополнили уже знакомые украинским болельщикамЕвгений Абаджян,который в сезоне 2019/20 стал самым результативным форвардом МХК «Динамо» и Иван Сысак из «Ледяных Волков». Также ряды херсонцев усилили Евгений Ратушный, который провел минувший сезон в Венгрии, иПавел Тимочко,игравший до этого в США.

Предсезонная подготовка

В начале августа команда Дмитрия Пидгурского начала учебно-тренировочный сбор в Херсоне, в ходе которого клуб дал страт подготовке к сентябрьскому плей-офф. Таким образом, во время сборов “щуки” провели два двусторонних поединка, чтобы проверить себя не только в тренировках, но и в игре.

На Открытом Кубке Донбасса херсонцы выиграли один поединок у«Кременчука», уступив при этом«Донбассу» и «Белому Барсу». Таким образом, херсонцы заняли последнее, четвертое место на турнире в Дружковке.

Стоит отметить, что игрок “щук”Сергей Дорофеевстал лучшим защитником Открытого кубка Донбасса-2020.

Напомним, что полуфинальная серия между «Днепром» и «Донбассом» стартует 2-го и 3-го сентября в Дружковке, а 6-го и 7-го числа команды сыграют два матча на домашней арене “щук” в Херсоне. Также в случае необходимости, 9, 11 и 13 сентября будут сыграны пятый, шестой и седьмой матчи серии.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.