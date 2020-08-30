«Донбасс»: усиление из КХЛ и золото предсезонки

Уже 1-го и 2-го сентября после длительной паузы возобновится плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги –Пари-Матч, в рамках которого в полуфинальных сериях сойдутся«Кременчук» и«Белый Барс», а также«Донбасс» и«Днепр» для определения чемпиона Украины.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает болельщикам разобраться в том, в какой форме каждый клуб подходит к решающим матчам прерванного сезона 2019/20. Сегодня поговорим о действующем чемпионе страныдонецком «Донбассе».

Регулярный чемпионат 2019/20

В 40 турах регулярного чемпионата«Донбасс» в общей сложности выиграл 32поединка (из них 3– в серии буллитов), проиграв при этом 8матчей (из них 6-против прямых конкурентов за первые места в таблице). Таким образом, после окончания “регулярки”«Донбасс» набрал95 очковс отставанием отпервого места всего на 1балл.



Таким образом, дончане заработали автоматическую путевку в полуфинал чемпионата, где им предстоит встретится с херсонским «Днепром».

В большинстве дончане реализовывали каждое третьеудаление противника (46 из165), заработав 27.8%реализации большинства (второе место среди всех клубов Лиги). При этом, имея больше игроков на площадке «Донбасс» пропустил4 раза.

В меньшинстве донецкая команда смогла нейтрализовать 87%попыток противника отличиться, выстояв в 136случаях из 156(в меньшинстве дончане пропустили 20 голов).Забивали дончане и в меньшинстве –12 раздонецкий клуб прошил голкипера противника, имея на одного игрока меньше. К слову, этот результат является лучшим среди клубов УХЛ в текущем сезоне – за дончанами по этому показателю идет «Днепр» (10 шайб), а следом«Кременчук»(7шайб).



Отметим, что за дончанами в этом сезоне еще одно достижение – на данный момент на счету «Донбасса» 12 побед кряду, что является самой длинной беспроигрышной серией в текущем сезоне.



Особенно сильны дончане в сериях послематчевых бросков – все три матча, судьба коротых решалась в серии буллитов, оставались за донецкой командой. Таким образом, из16 попыток«Донбасс» реализовал 5 (каждыйтретий бросок),пропустив при этом2 броскаиз 17попыток оппонентов.

К слову, именно выиграннаябуллитная серия принесла«Донбассу» победу во втором раунде Континентального Кубка в Броварах – тогда донецкий клуб в крайнем матче турнира в серии послематчевых бросков обыграл латвийский«Мого».

Не все так гладко у коллектива Сергея Витера складывалось в овертаймах – оба матча, которые заканчивались в дополнительное время, дончане проигрывали (матчи против«Днепра» и«Белого Барса»).

Отметим, что именно «Донбассу» в текущем розыгрыше чемпионата УХЛ-Пари-Матч принадлежит рекорд результативности по заброшенным шайбам в одном матче. В поединке против харьковского МХК «Динамо» дончане отправили в харьковские ворота17 шайб,не пропустив ни одного гола.

Состав

«Донбасс» в период межсезонья провел достаточно мощную селекционную работу, подписав контракты с рядом опытных хоккеистов. Большинство из этих игроков имеют опыт игры с МХЛ, ВХЛ и КХЛ, а также чемпионатах Белоруси, Казахстана и Словакии.

Таким образом, состав донецкой команды пополнили: Илья Андрюхов («Дизель»ВХЛ), Алексей Кожевников («Южный Урал»ВХЛ), Егор Кутугин («Бейбарыс» Казахстан), Семён Валуйский («Хумо» ВХЛ), Виктор Туркин («Неман» Беларусь), Евгений Монс («Детва» Словакия), Андрей Сигарёв («Лада» ВХЛ), Николай Казаковцев («Металлург» Новокузнецк, ВХЛ),ЕгорЖуравлёв («Сокол» ВХЛ),Роман Кобелев («Динамо» ВХЛ) и Андрей Бирюков («Сарыарка» ВХЛ).

Многие из этих хоккеистов успели результативно себя зарекомендовать на домашнем предсезонном турнире Открытом кубке Донбасса-2020, показав, что они достойны места в основном составе действующего чемпиона. К примеру, голкиперИлья Андрюховстал лучшим в своем амплуа по итогам турнира, а буллитВиктора Туркинапринес победу дончанам в заключительном матче турнира против “горожан”.

Также отдельно стоит отметить, что свои силы на взрослом уровне попробует 16-летний воспитанник клубной школы «Донбасса»Вениамин Трандафилов. Плюс состав дончан пополнил 17-летний нападающий «Днепра»Станислав Садовиков

К тому же, Сергей Витер сохранил в клубе основной костяк, на который команда рассчитывает уже далеко не первый сезон:Алексей Трифонов, Богдан Дьяченко, Дмитрий Игнатенко, Никита Колесниковс, Александр Большаков, Филипп Пангелов-Юлдашев, Андрей Григорьев, Максим Разумов, Виталий Лялька, Виталий Карамнов, Илья Коренчук, Александр Костиков, Никита Милёхин, Виктор Захаров,Никита Буценко, Севастьян Карпенко и Олег Шишлянников.

Предсезонная подготовка

«Донбасс» одним из первых клубов-полуфиналистов начал предсезонную подготовку и собрался в Дружковке на учебно-тренировочный сбор. Дончане с первых ледовых тренировок стали проводить двусторонние матчи, чтобы проверить свои силы не только в упражнениях, но и в поединках.

Однако, сам главный тренер донецкого клуба Сергей Витерв одном из комментариев отметил, что на сборах команда готовилась только физически, а тактическая подготовка начнется немного позже:

— Мы работали в основном над физикой, над тактикой мы вообще еще не работали. Все, можно так сказать, в раздевалке перед игрой ребятам объяснили. Поэтому, может, где-то были какие-то срывы. Но опять же – это все то, что мы и ожидали.

Несмотря на это, «Донбасс» выиграл все три матчаи стал победителем домашнего предсезонного турнира. Стоит отметить, что поединок против «Белого Барса» завершился в овертайме, а судьбу матча против кременчужан решил победный буллитВиктора Туркина.



Напомним, что полуфинальная серия между «Днепром» и «Донбассом» стартует 2-го и 3-го сентября в Дружковке, а 6-го и 7-го числа команды сыграют два матча на домашней арене “щук” в Херсоне. Также в случае необходимости, 9, 11 и 13 сентября будут сыграны пятый, шестой и седьмой матчи серии.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.