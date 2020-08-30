Федор Ильенко: «Открытый кубок Донбасса стал знаковым событием для всего украинского спорта»

По завершениюОткрытого кубка Донбассаглава организационного комитетаФедор Ильенкорассказал об особенностях проведения турнира в условиях пандемии, возвращении болельщиков на трибуны и скором старте плей-офф чемпионата Украины сезона-2019/20.

— С 25 по 27 августа ледовая арена «Альтаир» в Дружковке приняла матчи главного предсезонного турнира Украины Открытого кубка Донбасса.





Четыре лучшие украинские команды сошлись в борьбе за кубок. Хоккейный клуб «Донбасс» приложил максимальные усилия, чтобы организовать спортивный праздник для жителей Украины.





От лица всего клуба выражаю благодарность нашему президенту – Борису Викторовичу Колесникову, без которого этого праздника не было бы.





Кубок стал знаковым событием для всего украинского спорта – болельщики смогли вернуться на трибуны. Согласно рекомендациям главного санитарного врача и разрешениям, действующим в зеленой зоне по числу новых заболевших и уровню опасности распространения COVID-19, заполняемость трибун не могла превышать 50 процентов, а болельщики без мест для сидения должны были соблюдать социальную дистанцию и находиться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.





Даже учитывая существующие ограничения, мы рады, что команды не остались без поддержки. Благодарим всех болельщиков за то, что пришли на «Альтаир».





Конечно, не все желающие смогли попасть на трибуны дружковской арены, но любители хоккея смогли увидеть все матчи турнира в прямом эфире благодаря официальному транслятору турнира – телеканалу и интернет-порталуXSPORT.





Турнир проходил в условиях общенационального карантина, поэтому с некоторыми ограничениями и сложностями мы столкнулись впервые. Хоккейный клуб «Донбасс» выражает благодарность директору департамента охраны здоровья Донецкой областной государственной администрации Владимиру Колеснику за помощь с прохождением тестирования на коронавирусную инфекцию.





Открытый кубок Донбасса стал отличной репетицией плей-офф чемпионата Украины сезона-2019/20. Впервые мы столкнулись с ситуацией доигровки матчей решающей стадии в сентябре. Поэтому было крайне важно провести розыгрыш турнира в этом году. Благодарим команды-участницы, которые приняли наше приглашение, выдали отличный хоккей и порадовали всех любителей спорта.





Уже на следующей неделе «Альтаир» примет матчи полуфинала чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч. Надеемся, что болельщикам также будет разрешено присутствовать на трибунах. Вместе с администрацией ЛА «Альтаир» мы обеспечим нашим гостям максимально безопасные условия посещения матчей.



Источник: сайт ХК«Донбасс»

