«Кременчук» подал заявку на заключительный этап сезона 2019/20

ХК «Кременчук» вторымподал заявку на матчи полуфинальной и финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20. В заключительной части сезона 2019/20 Александр Савицкий рассчитывает на 29игроков – 3вратарей, 9 защитников и 17нападающих

Вратари:

33. Гордюшин Никита (02.09.1998)

79. Новицкий Вячеслав (05.01.1996)

99. Давлетшин Игорь (11.08.1997)

Защитники:

4. Толстушко Всеволод (31.05.1993)

7. Григорян Давид (19.09.1995)

13. Грицких Владислав (06.07.1995)

18. Александров Александр (22.04.1997)

19. Боевых Александр (09.05.1995)

22. Хришпенц Вадим (17.04.1995)

48. Горлушко Александр (24.08.1999)

81. Бабрусев Илья (30.12.1996)

96. Алексюк Владимир (22.07.1987)

Нападающие:

8. Савченко Иван (19.03.1993)

9. Варава Глеб (19.04.2002)

15. Дубинин Артём (30.03.1989)

23. Гриценко Тимур (01.03.1996)

26. Тютченко Виктор (26.05.1996)

27. Киселёв Николай (29.08.1994)

29. Волков Максим (16.01.1985)

37. Чемерилов Евгений (12.08.1985)

38. Ворона Алексей (17.08.1997)

47. Серанов Егор (01.11.1997)

55. Савицкий Тимофей (31.05.2003)

71. Денискин Андрей (14.07.1998)

73. Созонов Дмитрий (08.08.1989)

76. Коробов Александр (08.09.1995)

90. Леонов Андрей (06.04.1990)

91. Орлов Дмитрий (09.03.1991)

92. Пукс Александр (17.02.1987)

Президент клуба – Сергей Мазур. Главный тренер команды – Александр Савицкий, тренеры – Дмитрий Сумец и Александр Соколов. Технический администратор «Кременчука» – Владимир Олейник, врач – Олег Касминюк.

Напомним, что матчи полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч «Кременчук» сыграет против «Белого Барса». Встречи состоятся1, 2, 5, 6 сентября, а в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

Ранее заявку на сентябрьский этап плей-оффподал херсонский «Днепр».