«Кременчук»: Сохранение основы и легионерский опыт

Уже 1-го и 2-го сентября после длительной паузы возобновится плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги –Пари-Матч, в рамках которого в полуфинальных сериях сойдутся«Кременчук» и«Белый Барс», а также«Донбасс» и«Днепр» для определения чемпиона Украины.

Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает болельщикам разобраться в том, в какой форме каждый клуб подходит к решающим матчам прерванного сезона 2019/20. Сегодня поговорим о победителе регулярного чемпионата 2019/20 «Кременчуке».

Регулярный чемпионат 2019/20

В 40 матчах регулярного чемпионата кременчужане выиграли 32поединка (из них 3в овертаймах и по буллитам), проиграв всего 8матчей (причём 5 из них – донецкому клубу). Таким образом за весь регулярный чемпионат “горожане” набрали 96очков, заняв первое место в турнирной таблице и выиграв “регулярку”.

Сенсационным, как для кременчугского клуба, так и для всех любителей украинского хоккея стал результат матча против«Белого Барса», в котором«Кременчук» уступил со счётом 0:2. Однако, сразу после этого кременчужане взяли себя в руки и выиграли следующие 7 из 10матчей (при этом дважды уступив «Донбассу» и раз – «Днепру»).



Вообще в текущем розыгрыше чемпионата УХЛ-Пари-Матч «Кременчук» является самой забивной командой. Всего в 40 матчах “регулярки” кременчужане 251разотличались в воротах противника, забрасывая каждуюшестуюшайбу (в среднем по 6головв матче). Таким образом, “горожане” нанесли 1521бросокв створ ворот противника.

К слову, именно команда Александра Савицкого первой в этом сезоне преодолела отметку сначала в100,а потом и200 заброшенных шайб.Юбилейными для “горожан” голами отметились лидеры командыДмитрий СозоновиДмитрий Орловсоответственно.

В ответ «Кременчук» получил 879бросковпо своим воротам, из которых голкиперы кременчугского клуба пропустили всего 64шайбы.Это доказывает, что«Кременчук» обладает не только самой результативной линией нападения, но и надёжным тылом в лице защитников и вратарей.

В большинстве, как и в турнирной таблице “горожане” занимают лидирующую позицию, пользуясь каждым третьим удалением противника.Таким образом,«Кременчук» забросил 40шайб в большинствепри 138попытках,заработав 28.9% реализации большинства.В большинстве кременчужане умудрялись и пропускать – “горожане”, как и их соседпо турнирной таблице«Донбасс», пропустили4 шайбы,имея численное преимущество.

В меньшинстве«Кременчук» нейтрализовывал 91% попыток противникаотличиться, выстояв в131 случаеиз 144.При этом, “горожане”, отлично обороняясь, успевали еще и забивать – кременчугский клуб7 разотличился в воротах противника, имея на одного игрока меньше (третье место среди всех клубов УХЛ).

Из 40 матчей регулярного чемпионата –3для кременчужан заканчивались в серии послематчевых бросков (2 проигранных и 1 выигранный матч).Всего из 14попыток пробить буллит“горожанам” удалось реализовать 4 броска, пропустив при этом3из12 бросков.

В овертаймах для “горожан” все складывалось зеркальным образом – из3 матчей,судьба которых решалась в дополнительное время,кременчужане выиграли2и уступили в1 матче.



Состав

«Кременчук» решил сделать упор на тот костяк основной команды, который выиграл минувшую “регулярку” и был готов с новыми силами продолжить борьбу за чемпионский титул.

Таким образом, в составе команды остались: Никита Гордюшин, Вячеслав Новицкий, Всеволод Толстушко Давид Григорян, ВладиславГрицких, Александр Александров, Александр Боевых, Вадим Хришпенц, Александр Горлушко, Илья Бабрусев, Иван Савченко, Глеб Варава, Тимур Гриценко, Виктор Тютченко, Николай Киселёв, Алексей Ворона, Егор Серанов, Дмитрий Созонов, Дмитрий Орлов и Александр Пукс.

Стоит отметить, что одним из преимуществ кременчужан в будущем полуфинале может стать именно сохранение былого, уже сыгранного, состава команды. К тому же, в клубе остались самые результативные форварды регулярного чемпионата УХЛ –Пари-Матч Дмитрий Орлов(69 (36+33) очков), Николай Киселев(63 (34+29) очков), Дмитрий Созонов(60 (25+35 очков) и Алексей Ворона(55 (17+38) очков).

Помимо этого, ворота кременчугской команды по прежнему будет защищать надежный голкипер Вячеслав Новицкий – на егосчету в минувшей “регулярке” 93.3% отбитых бросков при коэффициенте надежности 1.42.

Также состав клуба пополнили новички, которые имеют опыт выступлений в ВХЛ и МХЛ, а также чемпионатах Казахстана, Белоруси и Румынии. Теперь цвета«Кременчука» будут защищать Артем Дубинин («Металлург», Беларусь), Евгений Чемерилов («Бейбарыс», Казахстан),Игорь Давлетшин (ХК «Тамбов», ВХЛ), Максим Волков («Иртыш», Казахстан), Александр Коробов (ХК «Ростов», ВХЛ) и Андрей Леонов (ХК «Ростов», ВХЛ).

Отдельно стоит отметить, что в Украину вернулся форвардАндрей Денискин, который минувший сезон провел в чемпионате Румынии.В минувшем сезоне 2019/20 Денискинстал лучшим снайпером чемпионата Румынии, забросив 39 шайб в составе «Стяуа», в общем набрав 64 очков в 29 поединках.

Отметим, что габаритный форвард является двухкратным чемпионом Украины в составе донецкого «Донбасса».

Также к«Кременчуку» присоединились уже знакомые украинскому болельщику по прошлой “регулярке” Владимир Алексюк, который выступал в составе«Белого Барса», а также младший сын главного тренера кременчужанТимофей Савицкий, дебютировавший в чемпионате УХЛ –Пари-Матч за«Ледяных Волков».

Отметим, что Владимир Алексюк по итогам минувшего регулярного чемпионата набрал 23 (3+20) баллов, заняв первую строчку среди защитников-бамбардиров белоцерковцев и четвертое место в общей гонке чемпионата.

Еще одним трансфером “горожан” стал контракт с 26-летним защитникомАлександром Яковлевым. Регулярный сезон 2019/20 игрок провёл в «Донбассе», набрав 21 (6+15) очко в 23 матчах при показателе полезности +31.

Предсезонная подготовка

«Кременчук» начал предсезонную подготовку в начале августа. Сборы включали себя тотальную проработку на земле и льду, а сами игроки уверены, что подходят к рестарту сезона в оптимальной форме. Защитник “горожан”Всеволод Толстушков одном из комментариев пресс-службе УХЛ рассказал о готовности команды к грядущему плей-офф:

— Я считаю, что мы в хорошей форме подошли к турниру и плей-офф, так как провели очень мощные тренировки до этого. Все команды сейчас плюс-минус выходят из-под нагрузки благодаря этому турниру.





Клубы усиленно тренировались, ведь сразу после плей-офф нам еще предстоит начинать новый регулярный чемпионат. Поэтому у всех подготовка была ударной и все клубы сейчас играют на “тяжелых ногах” и какой-то усталости.





На Открытом кубке Донбасса-2020«Кременчук» добыл одну победу над«Белым Барсом», в основное время уступил«Днепру» и по буллитам проиграл«Донбассу». Таким образом, кременчужане с 4 набранными баллами заняли второе место на первом турнире после длительной паузы.

Отметим, что новичок «Кременчука»Андрей Денискинпо итогам розыгрыша Открытого кубка Донбасса-2020 стал лучшим нападающим турнира.

Напомним, что полуфинальная серия между «Кременчуком» и «Белым Барсом» стартует 1-го и 2-го сентября в Кременчуге, а 5-го и 6-го числа команды сыграют два матча на домашней арене “барсов” в Белой Церкви. Также в случае необходимости,8, 10 и 12 сентября будут сыграны пятый, шестой и седьмой матчи серии.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.