Роль Хары в плей-офф уменьшается

Здено Хара

Здено Хара был и остается гордым человеком.

Защитник “Бостон Брюинз” гордился тем, что ему поручают самые сложные и ответственные задачи, выпускают на лед, когда надо удержать счет или догнать соперника, на большинство и меньшинство, что его считают лучшим и самым сильным игроком обороны. Это помогало ему найти свое место в лиге, как и другим выдающимся защитникам, капитанам команд, обладателям Кубка Стэнли, членам Зала хоккейной славы.

Многие из них с возрастом начинают сталкиваться с проблемами: их вклад в игру команды уменьшается, они все чаще со скамейки запасных смотрят, как других выпускают на лед в ситуациях, в которых еще не так давно тренеры сделали бы ставку на них.

“Думаешь, что силы еще есть, еще хочется играть, – говорит завершивший карьеру защитник Хол Гилл, за плечами которого 16 сезонов в НХЛ, которые он провел в шести клубах лиги. – В глубине души продолжаешь верить, что можешь помочь команде победить, поможешь себе, играя против лидеров других команд”.

Хара ничего подобного не признает, по крайней мере публично. Однако через этот этап проходят многие, завершая карьеру.

Так как же складывается ситуация вокруг Хары, чье игровое время уменьшается, а вместе с ним уменьшается и его роль в команде? 43-летний защитник является самым возрастным игроком НХЛ, капитаном “Брюинз”. Его больше не используют в некоторых игровых эпизодах, как было раньше, но он по-прежнему помогает команде бороться за Кубок Стэнли.

Перед сезоном 2006-07 годов Хара на правах свободного агента заключил контракт с “Бостоном”. В том сезоне он установил личный рекорд по среднему количеству игрового времени – 27:33 и набрал 43 (11+32) очка. Потом в течение следующих шести полных регулярных чемпионатов он продолжил набирать не менее 40 очков за сезон.

В чемпионате 2019-20 годов Хара сыграл 68 матчей, записав в них на свой счет 14 (5+9) баллов за результативность, проводя на льду в среднем 21:01, а в этом плей-офф – 19:30 (четвертый показатель в команде и худший в карьере Хары, принявшего участие в 193 кубковых играх). В плей-офф 2013 года, когда “Брюинз” вышли в финал Кубка Стэнли, где проиграли “Чикаго Блэкхокс” за шесть матчей, среднее игровое время Хары составило 29:32. В 2011-м Хара помог “Бостону” завоевать Кубок, проводя на площадке в среднем 27:39.

Сейчас “Бостон” проигрывает “Тампа-Бэй Лайтнинг” в серии второго раунда плей-офф со счетом 1-2. Четвертый матч был запланирован на пятницу, но его перенесли на воскресенье (19:00 мск).

“Можно сказать, что сейчас вы наблюдаете своего рода передачу эстафеты, – сказал тренер “Брюинз” Брюс Кэссиди. – Игровое время Чарли (Макэвоя) увеличивается, он играет при любых раскладах, как было со (Здено) в его лучшие годы. Это очень интересно, потому что они помогают друг другу”.

Несмотря на то, что Хара и Макэвой отлично сработались, что увеличивает шансы капитана “Брюинз” на завоевание Кубка Стэнли еще раз до завершения карьеры, принять происходящее ветерану очень непросто.

“Для меня главное – хорошо играть в обороне, – сказал Хара. – Я делаю все, что могу для команды в своей и чужой зонах. Не знаю, меняется ли моя роль в команде. Я стараюсь все время играть на максимуме. Это не зависит от того, в какой паре я выхожу”.

Год назад он гордился тем, что играл против лучших троек, против самых техничных игроков, против лучших.

Сейчас такое случается не так уж часто, и с этим непросто смириться.

“Ты относишься к себе с определенными требованиями, потому что был первым номером, тебя выпускали в каждой смене, в концовке игр. Это не зависело от счета. И вдруг ничего этого уже нет. Серьезный удар, тут можно начать сомневаться в себе, – говорит бывший защитник Деннис Зайденберг, ставший обладателем Кубка Стэнли в 2011 году с Харой. – Продолжаешь воспринимать себя как ведущего защитника, а тут появляется молодежь. Приходится соглашаться с тем, что молодежь растет, что она чуть быстрее тебя, у этих ребят больше сил. Ты соображаешь так же быстро, в этом плане ничего не меняется, но тело изменилось, даже если не хочешь этого признавать”.

Защитнику в возрасте, привыкшему выходить на площадку в самых сложных ситуациях, проводящему на льду много времени, очень тяжело вести с этим борьбу.

“Сложнее всего осознать, что стареешь, – сказал член Зала хоккейной славы защитник Пол Коффи. – Уже не можешь делать то, что делал раньше. Но Хара – профессионал. Он принимает это, хотя некоторые не могут с этой мыслью примириться. Хоккей слишком хорош, тут много мастеров. Эта игра не может крутиться вокруг тебя одного. Хоккей – это не о тебе”.

Все происходит медленно или сразу. Меняется задача на игру, другие выходят играть против лидеров, уменьшается игровое время в большинстве, а затем тебя вообще перестают выпускать на розыгрыш лишнего. Для Хары все это началось не в этом сезоне, но сейчас, после четырехмесячной паузы, объявленной 12 марта из-за пандемии коронавируса, это бросается в глаза.

“Думаю, что он прекрасно понимает свое место в хоккее на данный момент, – говорит президент “Брюинз” Кэм Нили. – Он гордится тем, что играет в Национальной хоккейной лиге, что может проявлять свои лучшие качества. Против него по-прежнему очень тяжело играть, мне очень нравится, как он действует в меньшинстве. С ним все еще очень сложно справиться. Но он понимает ситуацию”.

В этом плей-офф Хара в меньшинстве проводит на льду в среднем 3:14, больше, чем кто-либо еще в “Бостоне”. Однако на большинство его стали выпускать реже. В 68 играх регулярного чемпионата 2019-20 годов во время розыгрыша лишнего он провел на площадке в общей сложности 3:36.

“Он достаточно умен, чтобы правильно себя оценивать , – сказал член Зала хоккейной славы Брайан Лич. – Три или четыре года назад ему было тяжело осознавать, что его начинают реже использовать в большинстве, выпуская кого-то еще вместо него. … Возможно, тогда он понял, что происходит в его карьере, что в команде есть игроки, которым нужно место, которые лучше справляются с определенными задачами”.

В последнее время бросается в глаза не столько то, что 22-летний Макэвой (на 21 год моложе Хары) обошел Хару, став защитником №1 “Бостона”, а то, что Кэссиди теперь часто выпускает против лидеров соперника другую пару (в основном Тори Круга и Брэндона Карло). Макэвой лидирует в “Бостоне” по игровому времени (24:04), Круг занимает второе место (21:38), а Карло – пятое (19:40).

“Брюинз” по-прежнему полагаются на Хару в определенных эпизодах, особенно в меньшинстве или когда нужно удержать выгодный счет. В матче №1 против “Лайтнинг” Хара провел в одном меньшинстве 2:14.

Но это другое. Ведущего защитника используют иначе.

По мнению Нили, проблемы у возрастных защитников возникают из-за того, что они становятся мудрее, понимают, как развивается игра, как действует соперник, умеют предугадывать события. Ветеран лучше понимает игру, он играет в нее, как шахматист. А вот его тело уже не то.

“С возрастом становишься мудрее, – сказал Нили. – Защитника огорчает то, что физически он сдает, хотя мыслит четче и лучше. Игра для него становится понятнее. Уже понимаешь, куда последует пас, знаешь, как вести себя с соперником в углу, как выключить его из игры, лишить его пространства, как потянуть время. У него это очень хорошо получается”.

Но Харе не в первый раз приходится подстраиваться под новые обстоятельства. Он начал играть, когда игроки с его габаритами чувствовали себя в хоккее намного свободнее. А когда правила изменились, ему пришлось меняться, чтобы успевать за молодыми и быстрыми нападающими, которых уже нельзя было зацепить клюшкой или руками.

И у него это получилось. И сейчас, когда ему приходится меньше времени проводить на льду, когда его роль в команде меняется с появлением нового ведущего защитника, Хара старается приспособиться к этим изменениям.

“Это тяжело, – говорит Нили. – Но говоришь себе: “Я все сделаю”. Особенно играя в хорошей команде: “Я все сделаю для победы”. Он – капитан, лидер. Он не имеет права бунтовать. И он не будет этим заниматься. Он все сделает для команды”.