“Ванкувер” – “Вегас” (0:3): Ленер засушил “Кэнакс”

Победа Рыцарей

Голы Алекса Така, Зака Уайтклауда и Марка Стоуна, а также блистательная игра Робина Ленера, отразившего все 32 броска, принесли “Вегасу” победу над “Ванкувером” в третьем матче и позволили выйти вперед в серии 2-1.

Четвертый матч серии пройдет уже в воскресенье (понедельник, 5:30 мск) в Эдмонтоне, хаб-городе для команд Западной конференции. “Вегас” три раза в своей истории вел в серии 2-1 и довел до победы две из них. “Ванкувер” 13 раз уступал 1-2 и выиграл четыре раза.

🥇 Вегасу потребовалось наименьшее количество игр (38) среди всех клубов НХЛ для достижения 25 побед в плей-офф. Предыдущий минимум в 43 игрыбыл установлен Айлендерс и Ойлерз.📽️ https://t.co/mNW5NKi6pD pic.twitter.com/wJ3Kkx43lF — NHL.RU (@nhlru) August 30, 2020

“Вегас” взял быка за рога в самом дебюте встречи, забив голы вторым и третьим бросками. Сначала Так убежал в свой очередной прорыв, мастерски укротил скакавшую шайбу и отправил ее в верхний угол. Гол стал для форварда седьмым в плей-офф. А через полторы минуты потеря в своей зоне обернулась для “Ванкувера” еще одним голом – это Уайтклауд отличился во второй раз в плей-офф.

Будто испугавшись собственной прыти, “Голден Найтс” остаток первого периода отбивались. И главным героем стал Ленер, которого тренер “Рыцарей” Питер Дебур вновь предпочел Марку-Андре Флери. Ленер отплатил тренеру за доверие и провел свой лучший отрезок в плей-офф. У него были удачные моменты и яркие сэйвы и до того, но именно здесь он блистал. В том числе отразив опаснейшие броски Бо Хорвата и Элиаса Петтерссона при 78 секундах “Ванкувера” при игре “пять на три”.

“Мне понравилось наше начало, и считаю, что нам не повезло проигрывать 0:2, – сказал тренер “Кэнакс” Трэвис Грин. – Но такое в плей-офф случается. После первого периода мы могли быть и впереди, но это плей-офф”.

Во втором периоде игра зеркально перевернулась. “Вегас” смог оправиться от некомфортного рисунка встречи и перехватил инициативу, тотально доминируя на площадке. “Рыцари” перебросали соперника счетом 15-7, а по голевым моментам превзошли 11-0! Тут уже пришло время подвигов Якоба Маркстрёма. Если бы не шведский вратарь, счет был бы значительно крупнее. Это был один из самых зрелищных периодов в августе, в котором не было забитых голов. А лучшие шансы отличиться упустили форварды “Вегаса” Джонатан Марчиссо и Макс Пачиоретти.

Третий период вышел не таким зажигательным, при том что “Голден Найтс” снова были опаснее. Это вылилось в гол Стоуна в большинстве на третьей минуте, после чего соперники еще много толкались и выясняли отношения, но голов не забивали.

Ленер довел встречу до шатаута, который стал для него вторым в этом плей-офф. До этого года у него не было ни одного.

“Я знаю, что наши ребята очень хотят играть завтра, – сказал тренер “Кэнакс”. – Сегодня у нас было много энергии. Жизнь в “пузыре” неплоха. Надеюсь, что мы здесь еще задержимся. Завтра мы будем готовы”.

Главные выводы по итогам матча:

1) Ленер оправдал доверие Дебура

Робин Ленер пропустил четыре гола во втором матче серии с “Ванкувером”, что породило справедливые вопросы о выборе вратаря на матч №3. Питер Дебур, выбирая между Ленером и Флери, сделал ставку на первого и не ошибся. “Вегас” одержал вторую победу в серии, и в обеих шведский голкипер играл на ноль. Его основная заслуга сегодня – блистательная игра в первом периоде, когда “Рыцари” повели 2:0, а потом отпустили поводья и позволили “Кэнакс” властвовать на льду.

“Бригады меньшинства и вратарь, действовавшие великолепно, позволили нам выбраться сухими из воды, – сказал Дебур. – А Робин был нашим лучшим игроком в первые 10 минут. При этом ему лично нравится, когда в начале матчей по его воротам бросают. Нам не понравилось число удалений в дебюте, но ему небольшой экшн сыграл на руку”.

Кто получит право сыграть в матче №3, который пройдет на следующий день? Вратарская интрига в “Вегасе” сохраняется.

2) Куда делось большинство “Ванкувера”?

В первых семи матчах плей-офф “Кэнакс” реализовали 10 шансов в большинстве из 30, с показателем 33,3% занимая первое место в лиге. С тех пор “Ванкувер” провел шесть матчей, в которых смог реализовать лишнего всего два раза из 24, в том числе один раз за 11 попыток в серии с “Вегасом”. С тех пор это худший показатель среди всех восьми команд, оставшихся в плей-офф. Одно из главных орудий “Кэнакс”, так выручавшее команду Трэвиса Грина в регулярном чемпионате, квалификации и на старте серии с “Сент-Луисом”, вдруг сломалось. И подвело в том числе в матче №3, в котором “Ванкувер” не реализовал ни одного из пяти удалений.