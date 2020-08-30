Виталий Лялька: «С первого матча мы настраивались на победу в каждой игре»

Форвард ХК «Донбасс» Виталий Лялькаподелился мнением о решающем матче с «Кременчуком» в рамках Открытого кубка Донбасса, а также рассказал о настрое команды перед играми:

— Хорошо начали игру с «Кременчуком», в первом периоде все неплохо получалось и во втором тоже. Но основная наша ошибка – это удаления. Они играют колоссальную роль в каждом матче, но особенно в матчах с лидерами. Предсезонный турнир, мы работаем над ошибками. Хорошо, что ребята выстояли, проявили характер и мы забрали кубок.





Все три команды вышли на лед под нагрузкой, потому что провели предсезонную подготовку к чемпионату – из-за этого у кого-то «вываливается» второй период, у кого-то третий. Поэтому важно было четко выполнять задания тренера.





Все три команды шли «кость в кость». Приятно удивил «Белый Барс» – хорошая команда, в этом сезоне очень радуют.





С первого матча мы настраивались на победу в каждой игре – для нас это была задача номер один. После победы в первых двух матчах, финальную третью игру мы должны «выгрызать», тем более, что это принципиальный для нас соперник.





Тренерский штаб ищет удачные сочетания. Наша задача – сыгрываться с любыми партнерами, а получилось или нет будут судить болельщики и тренеры.



Источник: сайт ХК «Донбасс»