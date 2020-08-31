“Айлендерс” – “Филадельфия” (3:2): “Айлендерс” одержал победу над “Филадельфией” в матче №4

Жан-Габриэль Пажо

Дубль Брока Нельсона, гол Жана-Габриэля Пажо и 36 сэйвов Томаса Грайсса принесли “Айлендерс” победу над “Филадельфией” в матче №4 и позволили повести в серии со счетом 3-1. Один из голов “Флайерз” забил Иван Проворов.

Пятый матч серии пройдет во вторник ( в Торонто, хаб-городе для команд Восточной конференции. “Айлендерс” 10 раз в своей истории вели в серии 3-1 и довели до победы все из них. “Флайерз” 18 раз проигрывали с таким счетом и спасли одну серию.

“Флайерз” вышли на матч, вдохновленные появление на разминке форварда Оскара Линдблума, который победил рак и появился на льду перед игрой впервые с 7 декабря. В состав он не попал, но все равно зарядил партнеров энергией. В воротах обеих команд произошла замена. Последний рубеж “Айлендерс” защищал Грайсс, сыгравший в старте матча плей-офф впервые с 2016 года. А у “Филадельфии” – Брайан Эллиотт, вышедший в старте впервые с 6 августа.

“Никогда не знаешь, как все обернется, надо всегда быть готовым, – сказал Грайсс. – Главная сложность тут в первую очередь в том, чтобы поддерживать физическую форму и быть всегда готовым”.

Однако стартового запала команде Алена Виньо хватило только на четыре с половиной минуты, за которые она нанесла первые пять бросков. Остаток периода “Нью-Йорк” полностью контролировал и перебросал соперника со счетом 18-2. Только усилиями Эллиотта “Айлендерс” не смогли забить. Лучшие шансы в концовке периода при игре в большинстве были у Мэта Барзала и Андерса Ли.

Вторые 20 минут стали зеркальным отражением первых. “Островитяне” начали острее и были вознаграждены голом Брока Нельсона после потери Филиппа Майерса в своей зоне. Однако в оставшиеся 13 минут “Флайерз” перебросали соперника со счетом 14-1, в том числе ни разу не позволив побеспокоить Эллиотта в последние 10:44 (13-0). Преимущество было воплощено в гол на 16-й минуте, когда Шон Кутюрье мастерски подставил клюшку под бросок Джастина Брауна.

Вообще “Нью-Йорку” повезло уйти на перерыв при равном счете. За девять секунд до конца Грайсс сделал два важнейших сэйва после бросков в упор Джеймса ван Римсдайка и Якуба Ворачека.

Третий период начался там же, где закончился второй. На первой минуте Ворачек имел отличный шанс отличиться, но вновь пал жертвой надежной игры Грайсса. Чуть отдышавшись, “Айлендерс” пришли в себя, выровняли игру и стали создавать моменты. В одном из них защитник Адам Пелеч броском от синей линии попал в штангу. Но уже через несколько минут быстрая атака привела к голу Жана-Габриэля Пажо, отличившегося в седьмой раз в плей-офф. А еще через две минуты очередной выход “два в одного” реализовал Нельсон, забивший с паса Джоша Бэйли.

За 1:05 до финала “Флайерз” смогли отыграть одну шайбу после дальнего броска Ивана Проворова, но больше ни одного момента не создали и встали на грань вылета из плей-офф. А “Айлендерс” находятся в одном шаге от первого выхода в финал конференции с 1993 года.

“Тяжелое поражение, – сказал Эллиотт. – В такой важной игре хочется добыть победу. Да, мы проиграли, но еще не вылетели, и ребята это понимают. Нам нужно просто играть в свой хоккей. Все, чего они добились, мы дали им сами. Мы допускали невынужденные ошибки, а они хороши в том, чтобы их использовать. Так что мы не должны делать им такие подарки. Если мы будем стабильно играть в свой хоккей, то у нас будет хороший шанс”.