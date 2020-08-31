Понедельник, 31 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейФлорида Пантерз ищет нового генерального менеджера
Хоккей

Флорида Пантерз ищет нового генерального менеджера

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Кевин Уикс

Прошло три недели с тех пор, как «Флорида Пантерз» официально начала поиск нового генерального менеджера.
10 августа команда объявила, что расстается с Дейлом Таллоном, который был генеральным менеджером команды в течение десяти лет.

Ряд опытных кандидатов уже прошли собеседование у владельцев клуба.

Среди них бывшие менеджеры Майк Гиллис (Ванкувер), Питер Чиарелли (Бостон, Эдмонтон) и Рон Хекстолл (Филадельфия).
Среди соискателей также телевизионные аналитики Эдди Олчик (NBC) и Кевин Уикс (НХЛ, Hockey Night In Canada- выбор клуба на драфте 93 года).
Скотт Мелланби был одним из первых игроков «Пантер» ,он положил начало одной из традиций команды, убив своенравную крысу в раздевалке «Майами Арена» .
Бывший вратарь,генеральный менеджер команды Канады Шон Бёрк (1998–2000) в настоящее время работает скаутом и консультантом по вратарям «Канадиенс».
Билл Армстронг – ассистент генерального менеджера «Сент-Луиса», Майк Фута, ассистент генерального менеджера «Лос-Анджелеса», ассистент генерального менеджера «Торонто» Лоуренс Гилман, ассистент генерального менеджера «Вашингтона» Росс Махони, бывший генеральный менеджер М Джон Фергюсон-младший ,с также бывший ассистент генерального менеджера «Торонто» Марк Хантер.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 + 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Ванкувер” – “Вегас” (3:5): “Голден Найтс” могут оформить выход в финал конференции во вторник

«Даллас», «Айлендерс» и «Вегас» одержали третьи победы в сериях и близки к выходу в финалы конференций

“Даллас” – “Колорадо” (5:4):”Старз” уверенно закончили встречу и на расстояние одного шага подошли к выходу в финал конференции, где они не играли с 2008 года.

“Айлендерс” – “Филадельфия” (3:2): “Айлендерс” одержал победу над “Филадельфией” в матче №4

В заявке «Донбасса» на матчи плей-офф сезона 2019/20 – 30 хоккеистов

Закрыть