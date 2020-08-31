Флорида Пантерз ищет нового генерального менеджера

Кевин Уикс

Прошло три недели с тех пор, как «Флорида Пантерз» официально начала поиск нового генерального менеджера.

10 августа команда объявила, что расстается с Дейлом Таллоном, который был генеральным менеджером команды в течение десяти лет.

Ряд опытных кандидатов уже прошли собеседование у владельцев клуба.

Среди них бывшие менеджеры Майк Гиллис (Ванкувер), Питер Чиарелли (Бостон, Эдмонтон) и Рон Хекстолл (Филадельфия).

Среди соискателей также телевизионные аналитики Эдди Олчик (NBC) и Кевин Уикс (НХЛ, Hockey Night In Canada- выбор клуба на драфте 93 года).

Скотт Мелланби был одним из первых игроков «Пантер» ,он положил начало одной из традиций команды, убив своенравную крысу в раздевалке «Майами Арена» .

Бывший вратарь,генеральный менеджер команды Канады Шон Бёрк (1998–2000) в настоящее время работает скаутом и консультантом по вратарям «Канадиенс».

Билл Армстронг – ассистент генерального менеджера «Сент-Луиса», Майк Фута, ассистент генерального менеджера «Лос-Анджелеса», ассистент генерального менеджера «Торонто» Лоуренс Гилман, ассистент генерального менеджера «Вашингтона» Росс Махони, бывший генеральный менеджер М Джон Фергюсон-младший ,с также бывший ассистент генерального менеджера «Торонто» Марк Хантер.