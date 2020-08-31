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Хоккей

Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 30 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Айлендерс – Филадельфия

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛ
Расписание 30.08.2020:
Даллас – Колорадо 18:00 01:00
Айлендерс – Филадельфия 20:00 03:00 0:0 прогноз
Ванкувер – Вегас 22:30 05:30

Источник: nhl.ru
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