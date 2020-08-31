Матчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 30 августа (онлайн)

ГлавнаяХоккейМатчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 30 августа (онлайн)ХоккейМатчи 2-го раунда плей-офф в НХЛ 30 августа (онлайн)Николай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 31, 2020 в 04:120Share2 Айлендерс – Филадельфия Обсуждение матчей игрового дня в НХЛ Расписание 30.08.2020: Даллас – Колорадо 18:00 01:00 Айлендерс – Филадельфия 20:00 03:00 0:0 прогноз Ванкувер – Вегас 22:30 05:30 Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:5 × пять = Вам может понравиться Хоккей В заявке «Донбасса» на матчи плей-офф сезона 2019/20 – 30 хоккеистов31.08.20203Читать большеХоккей «Вегас» засушил «Ванкувер», «Айленедрс» обыграли «Филадельфию», «Тампа» – в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли31.08.20202Читать большеХоккей «Кременчук»: Сохранение основы и легионерский опыт30.08.2020Читать большеХоккей «Белый Барс»: Смесь опыта и молодости и шанс юным игрокам30.08.20203Читать большеХоккей «Днепр»: уверенный костяк, усиление из Казахстана и синергия с молодежью30.08.20206Читать большеХоккей Кременчуг подписал защитника Донбасса30.08.202030.08.20202Читать большеХоккей «Донбасс»: усиление из КХЛ и золото предсезонки30.08.20204Читать большеХоккей “Бостон” – “Тампа-Бэй” (1:3): “Лайтнинг” в шаге от финала конференции30.08.20205Читать большеХоккей Федор Ильенко: «Открытый кубок Донбасса стал знаковым событием для всего украинского спорта»30.08.20204Читать большеХоккей “Ванкувер” – “Вегас” (0:3): Ленер засушил “Кэнакс”30.08.20204Читать большеРекомендуем посмотретьБоксЛомаченко – Лопес: прогноз тренера Головкина18.08.202018.08.2020ФутболПрофутбол будет закрыт. На 2+2 будет создана новая футбольная передача29.08.202029.08.2020ФутболЛозовой будет играть за Металл23.08.202023.08.2020БоксЛопес раскрыл, в чем его преимущество перед Ломаченко24.08.202024.08.2020ФутболМеталл подал заявку на сезон 2020/2128.08.202028.08.2020ФутболСабо раскритиковал игру Динамо26.08.202026.08.2020ФутболРух заявил Белого на сезон23.08.202023.08.2020ФутболЛион – Бавария: превью, прогноз, мнение букмекеров19.08.202019.08.2020ФутболСК Днепр-1 и Заря претендуют на Русина25.08.202025.08.2020ФутболАталанта согласовала переход Миранчука. Малиновский – на выход?29.08.202029.08.2020