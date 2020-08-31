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В заявке «Донбасса» на матчи плей-офф сезона 2019/20 – 30 хоккеистов

Николай ПисаревНет комментариев
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29 августа «Донбасс» подал заявкуна матчи полуфинальной и финальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20. В команде Сергея Витера 30 хоккеистов: 3 вратаря, 9 защитников и 18 нападающих.

Вратари:

29. Трифонов Алексей (25.01.1990)
30. Дьяченко Богдан (06.10.1998)
31. Андрюхов Илья (25.05.1990)

Защитники:

7. Игнатенко Дмитрий (27.02.1994)
33. Кожевников Алексей (10.04.1990)
43. Кобелев Роман (03.05.1993)
44. Журавлёв Егор (12.04.1990)
52. Колесниковс Никита (30.10.1992)
56. Кутугин Егор (09.09.1987)
57. Большаков Александр (07.05.1992)
58. Пангелов-Юлдашев Филипп (15.02.1994)
70. Григорьев Андрей (07.02.1998)

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Нападающие:

8. Разумов Максим (02.06.1999)
9. Лялька Виталий (08.07.1996)
12. Карамнов Виталий (08.08.1989)
13. Коренчук Илья (13.01.1995)
14. Костиков Александр (14.08.1997)
19. Валуйский Семён (10.02.1991)
21. Трандафилов Вениамин (30.04.2004)
23. Туркин Виктор (02.04.1989)
27. Милёхин Никита (02.02.1997)
32. Монс Евгений (23.03.1989)
36. Сигарёв Андрей (10.03.1993)
45. Захаров Виктор (08.01.1994)
71. Садовиков Станислав (20.01.2003)
77. Буценко Никита (20.01.1990)
81. Бирюков Андрей (28.01.1992)
90. Казаковцев Николай (23.03.1990)
91. Карпенко Севастьян (31.08.1993)
96. Шишлянниковс Олегс (18.09.1996)

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Президент клуба – Борис Колесников. Главный тренер – Сергей Витер, тренеры команды – Игорь Чибирев, Евгений Бруль, Игорь Кугут. Начальник команды – Андрей Матвеев, администратор – Виталий Листовой, врач – Сергей Закревский, массажист – Валерий Ягодинец.

Напомним, что в полуфинальной серии плей-офф чемпионата УХЛ – Пари-Матч «Донбасс» сыграет с «Днепром». Матчи пройдут2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также команды сыграют 9, 11 и 13 сентября.

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Ранее свои заявки подалихерсонский «Днепр»,«Кременчук»и «Белый Барс».

Источник: uhl.ua
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